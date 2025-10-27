Mjallby da sogno: primo titolo e record storico di punti nel campionato svedese

Dopo aver festeggiato lunedì scorso il primo titolo della sua storia, il Mjällby continua a riscrivere la storia del calcio svedese. Domenica, battendo il Norrköping per 2-1, la squadra rivelazione dell’Allsvenskan ha conquistato il 21° successo in 28 giornate, stabilendo il nuovo record assoluto di punti nel campionato svedese.

Con 69 punti a due turni dal termine, il Mjällby ha superato il primato detenuto dal Malmö dal 2010, quando la formazione biancazzurra aveva chiuso a quota 67. Un risultato straordinario per un club partito con ambizioni modeste e capace invece di dominare la stagione, perdendo una sola partita in tutto il campionato. Dopo la vittoria, lo spogliatoio è tornato a esplodere in festa, tra champagne e il celebre grido di battaglia del tecnico, diventato virale in Svezia. Il Mjällby non ha però intenzione di fermarsi: con due sfide ancora da disputare - contro l’IKF Värnamo il 3 novembre e poi contro l’Häcken sei giorni dopo - la squadra può ancora portare il record a 75 punti, un traguardo mai raggiunto prima in Allsvenskan.

Un’impresa costruita su organizzazione, solidità e spirito di gruppo, che ha trasformato il piccolo club costiero in una delle favole più affascinanti del calcio contemporaneo.