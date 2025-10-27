Carvajal, che tegola: fuori 2-3 mesi per infortunio al ginocchio. Mondiale a rischio?

"Dopo gli esami effettuati sul nostro capitano Dani Carvajal dai Servizi Medici del Real Madrid, è stata diagnosticata la presenza di un corpo libero articolare nel ginocchio destro". Incontrovertibile il comunicato medico trasmesso dal Real Madrid a proposito dell'infortunio subito da Dani Carvajal in occasione del big match contro il Barcellona ieri al Santiago Bernabeu: lo spagnolo di 33 anni - entrato al minuto 72 - ha riportato un nuovo problema fisico, stavolta al ginocchio destro.

Stando a quanto rivelato dal quotidiano MARCA, Carvajal dovrà rimanere ai box per lungo tempo: almeno 2-3 mesi. Una tegola per il Real Madrid, visto che il giocatore era appena tornato a disposizione. E soprattutto questo intoppo fisico torna sullo stesso ginocchio che era stato operato dopo la grave lesione subita il 5 ottobre 2024. Allora il difensore rimase fuori 9 mesi e poi fece rientro in estate, in occasione del Mondiale per Club.

Come riferito dal club madrileno, "sarà sottoposto ad un’artroscopia", nel frattempo però questo è già il secondo infortunio riportato da Carvajal in stagione. Un piccolo intoppo al soleo lo aveva tenuto lontano dal campo per circa un mese, ma ora con questo ko al ginocchio il 33enne rischia anche di saltare il Mondiale 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.