De Zerbi, c'è tempo per recuperare a Marsiglia. Pavard però ha steccato troppo

Lisbona e Lens, due sconfitte di fila e qualche mugolio che comincia a sentirsi nell'aria da parte di certi opinionisti ed ex calciatori. Eppure non è tutto perduto per l'Olympique Marsiglia: all'inizio della stagione, in piena corsa per i playoff di Champions League al suo ritorno e al terzo posto (-2) in Ligue 1. Ma nel corso di questi ultimi due incontri è evidente la costellazione di errori di alcuni giocatori di Roberto De Zerbi.

In Champions League, mercoledì, la partita è stata ribaltata dallo Sporting grazie al cartellino rosso assegnato a Emerson. C'è chi ha storto il naso per qualche accortezza tattica di RDZ, ma il gioco dell'OM resta sempre spumeggiante e per il futuro c'è fiducia. Detto questo, però, lo scontro diretto con il Lens è andato a rotoli: il Marsiglia ha incassato due gol evitabili e negli ultimi 4 gol incassati tra Champions e campionato c'è sempre stato lo zampino di Benjamin Pavard. Il difensore francese, arrivato dall'Inter in prestito al termine del calciomercato estivo, prima ha sbagliato su Geny Catamo e poi la deviazione sul tiro di Alisson Santos.

Nel Nord della Francia, invece, la presenza di Benji è costata cara: un intervento in ritardo in area ad assegnare rigore e pari ai Sang et Or, poi l'autogol a ingannare Rulli e portare la sconfitta all'OM. Entrambi i "colpevoli" di questi dazi pagati dalla ciurma di De Zerbi hanno chiesto perdono ai tifosi sui social, sia Emerson che Pavard. Ma ora? Le prossime tre partite di Ligue 1 sono alla portata del Marsiglia: Angers e Brest in casa, nel mezzo la trasferta ad Auxerre. Tutte gare che dovrebbero portare a bottino pieno, mentre l'incrocio con l’Atalanta e al Velodrome sarà cruciale per il cammino dei Phoceens in Champions. Insomma, passi falsi che però possono essere cancellati. Con le giuste occasioni.