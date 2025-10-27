Raspadori e Ruggeri out, c'è solo Nico Gonzalez: Betis-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali
Stiamo per arrivare al capolinea della decima giornata della Liga, dopo il grande rumore generato dal finale del Clasico di ieri e il Real Madrid diventato momentaneamente nuovo re. Si chiude in bellezza con Betis Siviglia-Atletico Madrid: il 'Cholo' Simeone opta per Nico González (in prestito dalla Juve) dal primo minuto in un tridente composto da Baena e Julián Alvarez, scendendo a centrocampo il figlio Giuliano nel trio con Koke e Barrios. In panchina invece l'ex Atalanta Ruggeri così come Jack Raspadori (reduce dallo scudetto con il Napoli).
Quanto al Betis Siviglia, Manuel Pellegrini conta su 3 ex Serie A: Pau Lopez tra i pali, Ricardo Rodriguez da terzino sinistro e Amrabat (in prestito dalla Fiorentina) titolari.
BETIS SIVIGLIA (4-2-3-1): Pau López; Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Amrabat, Marc Roca; Antony, Fornals, Ez Abde; Cucho.
A disposizione: Adrian, Altimira, A.Valles, Avila, Bakambu, Deossa, Firpo, V.Gomez, D.Llorente, Lo Celso, Riquelme, Ruibal.
Allenatore: Pellegrini.
ATLETICO MADRID (4-3-3): Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko; Giuliano, Koke, Barrios; Nico Gonzalez, Baena, Julian Alvarez.
A disposizione: Almada, Galan, Gallagher, Griezmann, Lenglet, Martin, Molina, Musso, Pubill, Raspadori, Ruggeri, Sorloth.
Allenatore: Diego Simeone.
10ª GIORNATA
Real Sociedad - Siviglia 2-1
19' rig. e 36' Oyarzabal (R), 30' Gudelj (S)
Girona - Oviedo 3-3
38' Vinas (O), 57' Rondon (O), 64' rig. Stuani (G), 83' Ounahi (G), 90' rig. Stuani (G), 98' Carmo (O)
Espanyol - Elche 1-0
47' Romero (E)
Athletic - Getafe 0-1
75' Borja Mayoral
Valencia - Villarreal 0-2
45' G. Moreno rig., 57' Comesana
Maiorca - Levante 1-1
22' Eyong (L), 79' Maffeo (M)
Real Madrid - Barcellona 2-1
22' Mbappe (R), 38' F.Lopez (B), 43' Bellingham (R)
Osasuna - Celta 2-3
26', 69' Jutgla (C); 37', 45' Budimir (O); 87' Duran (C)
Rayo Vallecano - Alavés 1-0
91' Alemao (R)
Betis - Atlético Madrid (27 ottobre, 21)
LA CLASSIFICA
1. Real Madrid 27
2. Barcellona 22
3. Villarreal 20
4. Espanyol 18
5. Atletico Madrid 16*
6. Betis Siviglia 16*
7. Elche 14
8. Athletic 14
9. Getafe 14
10. Rayo Vallecano 14
11. Siviglia 13
12. Alaves 12
13. Osasuna 10
14. Celta Vigo 10
15. Levante 9
16. Maiorca 9
17. Real Sociedad 9
18. Valencia 9
19. Real Oviedo 7
20. Girona 7