Il ritorno del re: Jude Bellingham trascina il Real Madrid nel Clasico e zittisce le critiche

Il re è tornato. Dopo settimane complicate a causa di un infortunio alla spalla sinistra, Jude Bellingham ha firmato una prestazione da fuoriclasse assoluto nella vittoria del Real Madrid contro il Barcellona (2-1) al Santiago Bernabéu. L’inglese, vero motore del centrocampo di Xabi Alonso, è stato protagonista in entrambe le reti dei Blancos, confermandosi leader tecnico e carismatico della capolista della Liga.

Schierato da trequartista alle spalle di Mbappé insieme a Vinicius Jr e Arda Güler, il 22enne ex Borussia Dortmund ha illuminato la serata madrilena con una partita completa: assist perfetto per Kylian Mbappé in occasione del vantaggio e, nella ripresa, gol da opportunista dopo una sponda di Eder Militão. Una prestazione da 8 pieno che gli è valsa il titolo di uomo del match.

"È una vittoria importantissima per noi. Tutti hanno dato il massimo e meritavamo questi tre punti. Con Mbappé davanti, tutto diventa più facile", ha commentato Bellingham a fine gara. Il centrocampista ha poi spiegato la sua visione di gioco: "Mi piace adattarmi al movimento del pallone, essere sempre pronto. Mi sento finalmente bene dopo mesi di lavoro con i fisioterapisti". Ma non è mancata la frecciata: poco dopo la partita, l’inglese ha pubblicato su Instagram una foto a braccia aperte con la scritta “Talk is cheap. Hala Madrid siempre”, un chiaro riferimento alle dichiarazioni provocatorie di Lamine Yamal prima del Clásico.