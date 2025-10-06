Sané, rissa con un tifoso del Bayern all’Oktoberfest: "Sono stato insultato e spintonato"

Leroy Sané coinvolto in uno scandalo all’Oktoberfest di Monaco. Secondo quanto riferito dalla BILD, autorevole quotidiano tedesco, l'ex esterno offensivo del Bayern Monaco (ora al Galatasaray) nella sera di domenica e poco dopo le 23:00 ha avuto un brutto episodio in un tendone di vino affollato di persone: infatti il tedesco 29enne e un altro uomo sarebbero stati coinvolti in una breve colluttazione.

A quanto pare, stando alla ricostruzione, il motivo scatenante è stata una provocazione: Sané si è sentito attaccato da un tavolo di tifosi del Bayern. Quando è passato nei pressi, diversi uomini gli avrebbero urlato contro: "Scheiss-Gala!", traducibile come "merda Galatasaray!". E il riferimento va appunto al club turco nel quale milita dallo scorso 1 luglio.

Non è stata solo una folata, però. Gli insulti hanno proseguito, incessanti, e Sané ha perso la pazienza: si è avvicinato a uno degli ospiti ed è scoppiato un diverbio fisico. Le forze di sicurezza sono intervenute immediatamente e hanno separato i due. Un episodio che l'ex City stesso non ha voluto tenere per sé ma condividere con il media tedesco: "Sono stato provocato e insultato personalmente per un lungo periodo all'interno del tendone, anche il mio club, il Galatasaray, è stato insultato. In quell’atmosfera tesa sono stato anche spintonato e ne è scaturita una breve colluttazione. In quel momento avrei dovuto mantenere la calma e lasciar correre, è una lezione che mi porto a casa".