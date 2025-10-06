O'Reilly, prima volta con l'Inghilterra: "Ho dovuto ricontrollare 2 volte il messaggio di Tuchel"

Senza Reece James, è arrivato il grande momento per Nico O’Reilly. Il centrocampista di 20 anni è stato chiamato per la prima volta dall'Inghilterra per rappresentare il suo Paese negli impegni di ottobre contro Galles e Lettonia (quest'ultimo valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026). Salito dall'Under 21, il giocare del Manchester City ha espresso tutta la sua emozione dal ritiro: "È successo tutto così in fretta, ma mi sto godendo ogni singolo minuto", le parole rilasciate ai microfoni ufficiali della Federcalcio inglese.

E ha proseguito: "È una sensazione pazzesca. Sono felicissimo di essere qui. È sicuramente uno dei momenti più importanti della mia carriera e della mia vita.

Non me l’aspettavo. È sempre stato un obiettivo e un sogno per me entrare nella squadra maggiore, e ora si è realizzato. La nazionale maggiore è l’obiettivo principale, dove tutti vogliono arrivare. È una sensazione surreale".

Su come abbia ricevuto la notizia in queste ore: "Ho ricevuto una chiamata da Thomas ieri sera dopo la partita (contro il Brentford, ndr), ed è stato lui a dirmelo. Prima ho ricevuto un messaggio, ho dovuto controllare due volte, mentre ero sul pullman della squadra, di ritorno dalla partita. Appena sono sceso dal bus, l’ho chiamato in macchina. Mi ha detto che gli faceva piacere avermi in squadra, che mi segue da un po’ di tempo, vede che sto facendo bene ed è contento che stia giocando tante partite".