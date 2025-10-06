Monaco, Hutter rischia grosso. In caso di esonero il club potrebbe andare su Terzic

Nonostante il sorriso con cui ha lasciato lo stadio Louis-II domenica sera dopo il pareggio faticoso nel derby contro il Nizza (2-2), Adi Hutter sapeva che qualcosa bolliva dietro le quinte. Come rivelato da L’Équipe, la dirigenza del Monaco sarebbe già alla ricerca di un possibile successore.

Consapevoli che da alcune settimane il feeling tra l’allenatore austriaco e lo spogliatoio si sarebbe incrinato, e delusi dalle recenti prestazioni della squadra, in particolare contro il Lorient (1-3, 27 settembre) e il Nizza, i dirigenti del club del Principato avrebbero deciso di separarsi da Hütter, in carica dall’estate 2023, nonostante la recente proroga contrattuale fino al 2027 firmata a gennaio.

Tra i nomi valutati per la successione spicca quello di Edin Terzic, che avrebbe sostenitori all’interno del club. Il tecnico germano-croato di 42 anni ha guidato il Borussia Dortmund fino alla finale di Champions League nella primavera 2024, eliminando il PSG in semifinale, e un anno prima aveva conquistato il secondo posto in Bundesliga. Parallelamente, il Monaco starebbe valutando altre piste, ma il futuro allenatore dovrà avere esperienza ai massimi livelli e capacità nello sviluppo di giovani talenti.

Hutter, intanto, spera di poter contare a breve su Paul Pogba per rinvigorire la squadra. La decisione sul nuovo tecnico sarà fondamentale per dare continuità al progetto sportivo del Monaco, in una stagione che finora ha mostrato segnali di discontinuità nonostante il potenziale della rosa.