Liverpool, idea Lamine Camara per il centrocampo: il Monaco chiede 55 milioni

Il Liverpool sta pianificando un possibile assalto a Lamine Camara, centrocampista del Monaco già finito nel mirino del Chelsea durante l'ultima estate.

Il nazionale senegalese ha impressionato con le sue prestazioni in Ligue 1 e al recente Mondiale, attirando l'interesse di diversi club. Secondo il giornalista turco Ekrem Konur, il Liverpool continua a monitorare la sua situazione dopo il mancato trasferimento al Chelsea.

Camara può partire per 55 milioni

"Liverpool sta pianificando di rinforzare il centrocampo nelle prossime finestre di mercato, con Lamine Camara ancora tra i suoi obiettivi", ha scritto Konur su X.

Nonostante il mancato trasferimento al Chelsea, l'interesse del Liverpool per il centrocampista senegalese sarebbe rimasto intatto. La scorsa estate Camara era valutato circa 55 milioni di euro.