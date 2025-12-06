Mondiali 2026, il calendario dei gironi: il 12 giugno il possibile esordio degli azzurri

Dopo il sorteggio di ieri della fase a gironi del Mondiale 2026, nella giornata di oggi è uscito il calendario della prima fase della rassegna iridata in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada. La partita di apertura sarà Messico-Sudafrica, mentre l'Italia (in caso di superamento dei playoff) esordirebbe il 12 giugno contro il Canada. Di seguito il programma completo:

1^ GIORNATA

GRUPPO A

11 giugno: Messico-Sudafrica

12 giugno: Corea del Sud-Vincente Playoff D

GRUPPO B

12 giugno: Canada-Vincente Playoff A

13 giugno: Qatar-Svizzera

GRUPPO C

13 giugno: Brasile-Marocco

13 giugno: Haiti-Scozia

GRUPPO D

12 giugno: Stati Uniti-Paraguay

13 giugno: Australia-Vincente Playoff C

GRUPPO E

14 giugno: Costa d'Avorio-Ecuador

14 giugno: Germania-Curaçao

GRUPPO F

14 giugno: Olanda-Giappone

14 giugno: Vincente Playoff B-Tunisia

GRUPPO G

15 giugno: Iran-Nuova Zelanda

15 giugno: Belgio Egitto

GRUPPO H

15 giugno: Arabia Saudita-Uruguay

15 giugno: Spagna-Capo Verde

GRUPPO I

16 giugno: Francia-Senegal

16 giugno: Vincente Playoff 2-Norvegia

GRUPPO J

16 giugno: Argentina-Algeria

16 giugno: Austria-Giordania

GRUPPO K

17 giugno: Portogallo-Vincente Playoff 1

17 giugno: Uzbekistan-Colombia

GRUPPO L

17 giugno: Ghana-Panama

17 giugno: Inghilterra-Croazia

2^ GIORNATA

GRUPPO A

18 giugno: Vincente Playoff D-Sudafrica

19 giugno: Messico-Corea del Sud

GRUPPO B

18 giugno: Svizzera-Vincente Playoff A

18 giugno: Canada-Qatar

GRUPPO C

20 giugno: Scozia-Marocco

20 giugno: Brasile-Haiti

GRUPPO D

19 giugno: Vincente Playoff C-Paraguay

19 giugno: Stati Uniti-Australia

GRUPPO E

20 giugno: Germania-Costa d'Avorio

20 giugno: Ecuador-Curaçao

GRUPPO F

20 giugno: Olanda-Vincente Playoff B

20 giugno: Tunisia-Giappone

GRUPPO G

21 giugno: Belgio-Iran

21 giugno: Nuova Zelanda-Egitto

GRUPPO H

21 giugno: Uruguay-Capo Verde

21 giugno: Spagna-Arabia Saudita

GRUPPO I

22 giugno: Norvegia-Senegal

22 giugno: Francia-Vincente Playoff 2

GRUPPO J

22 giugno: Argentina-Austria

22 giugno: Giordania-Algeria

GRUPPO K

23 giugno: Portogallo-Uzbekistan

23 giugno: Colombia-Vincente Playoff 1

GRUPPO L

23 giugno: Inghilterra-Ghana

23 giugno: Panama-Croazia

3^ GIORNATA

GRUPPO A

25 giugno: Vincente Playoff D-Messico

25 giugno: Sudafrica-Corea del Sud

GRUPPO B

24 giugno: Svizzera-Canada

24 giugno: Vincente Playoff A-Qatar

GRUPPO C

25 giugno: Scozia-Brasile

25 giugno: Marocco-Haiti

GRUPPO D

25 giugno: Vincente Playoff C-Stati Uniti

25 giugno: Paraguay-Australia

GRUPPO E

25 giugno: Curaçao-Costa d'Avorio

25 giugno: Ecuador-Germania

GRUPPO F

25 giugno: Giappone-Vincente Playoff B

25 giugno: Tunisia-Olanda

GRUPPO G

26 giugno: Egitto-Iran

26 giugno: Nuova Zelanda-Belgio

GRUPPO H

26 giugno: Capo Verde-Arabia Saudita

26 giugno: Uruguay-Spagna

GRUPPO I

26 giugno: Norvegia-Francia

26 giugno: Senegal-Vincente Playoff 2

GRUPPO J

27 giugno: Algeria-Austria

27 giugno: Giordania-Argentina

GRUPPO K

27 giugno: Colombia-Portogallo

27 giugno: Vincente Playoff 1-Uzbekistan

GRUPPO L

27 giugno: Panama-Inghilterra

27 giugno: Croazia-Ghana