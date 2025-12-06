Mondiali 2026, il calendario dei gironi: il 12 giugno il possibile esordio degli azzurri
Dopo il sorteggio di ieri della fase a gironi del Mondiale 2026, nella giornata di oggi è uscito il calendario della prima fase della rassegna iridata in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada. La partita di apertura sarà Messico-Sudafrica, mentre l'Italia (in caso di superamento dei playoff) esordirebbe il 12 giugno contro il Canada. Di seguito il programma completo:
1^ GIORNATA
GRUPPO A
11 giugno: Messico-Sudafrica
12 giugno: Corea del Sud-Vincente Playoff D
GRUPPO B
12 giugno: Canada-Vincente Playoff A
13 giugno: Qatar-Svizzera
GRUPPO C
13 giugno: Brasile-Marocco
13 giugno: Haiti-Scozia
GRUPPO D
12 giugno: Stati Uniti-Paraguay
13 giugno: Australia-Vincente Playoff C
GRUPPO E
14 giugno: Costa d'Avorio-Ecuador
14 giugno: Germania-Curaçao
GRUPPO F
14 giugno: Olanda-Giappone
14 giugno: Vincente Playoff B-Tunisia
GRUPPO G
15 giugno: Iran-Nuova Zelanda
15 giugno: Belgio Egitto
GRUPPO H
15 giugno: Arabia Saudita-Uruguay
15 giugno: Spagna-Capo Verde
GRUPPO I
16 giugno: Francia-Senegal
16 giugno: Vincente Playoff 2-Norvegia
GRUPPO J
16 giugno: Argentina-Algeria
16 giugno: Austria-Giordania
GRUPPO K
17 giugno: Portogallo-Vincente Playoff 1
17 giugno: Uzbekistan-Colombia
GRUPPO L
17 giugno: Ghana-Panama
17 giugno: Inghilterra-Croazia
2^ GIORNATA
GRUPPO A
18 giugno: Vincente Playoff D-Sudafrica
19 giugno: Messico-Corea del Sud
GRUPPO B
18 giugno: Svizzera-Vincente Playoff A
18 giugno: Canada-Qatar
GRUPPO C
20 giugno: Scozia-Marocco
20 giugno: Brasile-Haiti
GRUPPO D
19 giugno: Vincente Playoff C-Paraguay
19 giugno: Stati Uniti-Australia
GRUPPO E
20 giugno: Germania-Costa d'Avorio
20 giugno: Ecuador-Curaçao
GRUPPO F
20 giugno: Olanda-Vincente Playoff B
20 giugno: Tunisia-Giappone
GRUPPO G
21 giugno: Belgio-Iran
21 giugno: Nuova Zelanda-Egitto
GRUPPO H
21 giugno: Uruguay-Capo Verde
21 giugno: Spagna-Arabia Saudita
GRUPPO I
22 giugno: Norvegia-Senegal
22 giugno: Francia-Vincente Playoff 2
GRUPPO J
22 giugno: Argentina-Austria
22 giugno: Giordania-Algeria
GRUPPO K
23 giugno: Portogallo-Uzbekistan
23 giugno: Colombia-Vincente Playoff 1
GRUPPO L
23 giugno: Inghilterra-Ghana
23 giugno: Panama-Croazia
3^ GIORNATA
GRUPPO A
25 giugno: Vincente Playoff D-Messico
25 giugno: Sudafrica-Corea del Sud
GRUPPO B
24 giugno: Svizzera-Canada
24 giugno: Vincente Playoff A-Qatar
GRUPPO C
25 giugno: Scozia-Brasile
25 giugno: Marocco-Haiti
GRUPPO D
25 giugno: Vincente Playoff C-Stati Uniti
25 giugno: Paraguay-Australia
GRUPPO E
25 giugno: Curaçao-Costa d'Avorio
25 giugno: Ecuador-Germania
GRUPPO F
25 giugno: Giappone-Vincente Playoff B
25 giugno: Tunisia-Olanda
GRUPPO G
26 giugno: Egitto-Iran
26 giugno: Nuova Zelanda-Belgio
GRUPPO H
26 giugno: Capo Verde-Arabia Saudita
26 giugno: Uruguay-Spagna
GRUPPO I
26 giugno: Norvegia-Francia
26 giugno: Senegal-Vincente Playoff 2
GRUPPO J
27 giugno: Algeria-Austria
27 giugno: Giordania-Argentina
GRUPPO K
27 giugno: Colombia-Portogallo
27 giugno: Vincente Playoff 1-Uzbekistan
GRUPPO L
27 giugno: Panama-Inghilterra
27 giugno: Croazia-Ghana