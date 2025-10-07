"Non potevamo permetterci di essere a 7 punti dal Porto". La strategia-Mou approvata

"Non potevamo permetterci di uscire da qui a sette punti dal Porto". Le parole di José Mourinho riassumono perfettamente lo spirito con cui il Benfica ha affrontato il Clasico al Dragão. Secondo quanto rivelato da Record, l’intero spogliatoio avrebbe condiviso pienamente la strategia tattica del tecnico portoghese, così come le sue scelte durante la partita e le dichiarazioni post-gara.

Mourinho, tornato quest’anno nel campionato portoghese, aveva impostato un piano prudente ma efficace, consapevole dell’importanza del risultato più che dello spettacolo. "L’obiettivo fondamentale era non perdere", avrebbe confidato il tecnico ai suoi uomini, sottolineando la necessità di mantenere viva la corsa al titolo e di evitare che il Porto prendesse il largo in classifica. Il pareggio ottenuto, dunque, ha lasciato soddisfatti giocatori e staff, che hanno apprezzato la capacità di Mourinho di leggere la partita e contenere la spinta offensiva dei rivali. All’interno del gruppo, la sensazione è che la squadra abbia fatto un passo avanti anche in termini di maturità e solidità difensiva.

Per il Benfica, che resta in piena lotta per la Primeira Liga, si tratta di un punto pesante sia sul piano tecnico che psicologico. Mourinho, da parte sua, ha confermato ancora una volta la sua fama, riuscendo a trasformare una trasferta complicata in un risultato utile, fondamentale per restare agganciati al vertice.