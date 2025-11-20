Mourinho insorge: "Che cosa fa il VAR? Meglio finirla". Il caso di Benfica-Casa Pia

José Mourinho ha dato spettacolo. L'allenatore del Benfica, prima della pausa nazionali e in seguito al 2-2 arrivato contro Casa Pia in Liga Portugal, aveva criticato duramente l’arbitraggio salvo poi "silenziarsi" nella sosta. Oggi, in vista della ripresa del campionato portoghese e nella conferenza stampa in vista del match contro l'Atletico, è tornato a parlare per il 4º turno della Coppa del Portogallo, in programma venerdì sera.

Il tema toccato è alquanto delicato, visto che lo Special One nelle ultime ore ha assistito alla visita che il Porto ha fatto questa settimana al Consiglio di Arbitraggio per affermare di essere il club più penalizzato della Liga. "Non sono preoccupato nel guardare il Porto giocare, non sto analizzando le loro partite. Queste affermazioni non sono nemmeno un mio problema", ha sorvolato il tecnico portoghese.

"Quello che ho detto dopo la partita contro il Casa Pia (critiche all’arbitro Gustavo Correia per un rigore assegnato a favore del Casa Pia, ndr), lo direi esattamente allo stesso modo adesso. Ho fatto le critiche che dovevo fare alla mia squadra. Quando lo faccio, sto implicitamente criticando me stesso, perché sono io l’allenatore", è tornato sui suoi passi Mourinho. Ma una cosa è certa: "C’è un errore enorme. Ok, ho ascoltato le spiegazioni del dottor Duarte Gomes riguardo all’intervento del VAR e devo rispettarle… Ma allora è meglio finirla con il VAR. Se il VAR non può intervenire quando c’è un errore di quella portata… che cosa fa il VAR? Niente di più".