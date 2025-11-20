Di Maria in estasi, primo trofeo al Rosario Central: è stato dichiarato campione della Liga 2025

E il primo titolo per Angel Di Maria è arrivato. Il "suo" Rosario Central è il campione della Liga Profesional 2025. Chiuso il campionato al primo posto, la dirigenza del club argentino sta già programmando gli ultimi dettagli della stagione dopo aver concluso da leader della Zona B sia nell’Apertura che nel Clausura. Capoclasse della Tabla Anual con 66 punti, 4 in più del Boca Juniors.

"È un piano che va avanti da diversi anni, quello di reintrodurre il campione annuale, da qui in avanti. Questo torneo si somma all’Apertura, al Clausura e alla Copa de Campeones, e tornerà a esserci il Campione Annuale ed è stato riconosciuto quello attuale", ha affermato Gonzalo Belloso, dirigente dei Canallas, in un’intervista a TNT Sports. "Super meritato per un club come il nostro, che è stato primo dalla prima all’ultima giornata, che ha fatto più punti di tutti e che ha perso due partite in tutto l’anno. Siamo molto felici e orgogliosi. È una coppa che mancava, il calcio argentino aveva bisogno di tornare ad avere questo torneo annuale".

Questa incoronazione è la prima per Angel Di María con Rosario Central e nel calcio argentino. Il campione del mondo 2022 con la Nazionale Argentina ha conquistato la sua prima stella con il club della sua infanzia e non potrebbe essere più emozionato: "Molto felice, molto contento", si è limitato a dire l'ex Juventus mentre lasciava l’AFA. Si tratta dell'ottava stella del club argentino, così come un trofeo vinto dopo l'ultimo trionfo del 2023 con la Copa de la Liga Profesional.