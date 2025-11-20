Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Di Maria in estasi, primo trofeo al Rosario Central: è stato dichiarato campione della Liga 2025

Di Maria in estasi, primo trofeo al Rosario Central: è stato dichiarato campione della Liga 2025 TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 18:56Calcio estero
Yvonne Alessandro

E il primo titolo per Angel Di Maria è arrivato. Il "suo" Rosario Central è il campione della Liga Profesional 2025. Chiuso il campionato al primo posto, la dirigenza del club argentino sta già programmando gli ultimi dettagli della stagione dopo aver concluso da leader della Zona B sia nell’Apertura che nel Clausura. Capoclasse della Tabla Anual con 66 punti, 4 in più del Boca Juniors.

"È un piano che va avanti da diversi anni, quello di reintrodurre il campione annuale, da qui in avanti. Questo torneo si somma all’Apertura, al Clausura e alla Copa de Campeones, e tornerà a esserci il Campione Annuale ed è stato riconosciuto quello attuale", ha affermato Gonzalo Belloso, dirigente dei Canallas, in un’intervista a TNT Sports. "Super meritato per un club come il nostro, che è stato primo dalla prima all’ultima giornata, che ha fatto più punti di tutti e che ha perso due partite in tutto l’anno. Siamo molto felici e orgogliosi. È una coppa che mancava, il calcio argentino aveva bisogno di tornare ad avere questo torneo annuale".

Questa incoronazione è la prima per Angel Di María con Rosario Central e nel calcio argentino. Il campione del mondo 2022 con la Nazionale Argentina ha conquistato la sua prima stella con il club della sua infanzia e non potrebbe essere più emozionato: "Molto felice, molto contento", si è limitato a dire l'ex Juventus mentre lasciava l’AFA. Si tratta dell'ottava stella del club argentino, così come un trofeo vinto dopo l'ultimo trionfo del 2023 con la Copa de la Liga Profesional.

Articoli correlati
Di Maria a sorpresa: "Io e Paredes alleneremo Rosario Central e Boca, è già tutto... Di Maria a sorpresa: "Io e Paredes alleneremo Rosario Central e Boca, è già tutto deciso"
Gol, assist e vittoria. Di Maria vola col Central: "Hanno voluto darmi la fascia... Gol, assist e vittoria. Di Maria vola col Central: "Hanno voluto darmi la fascia da capitano"
Paredes, l'amicizia con Di Maria: guida 3 ore e mezza per rivedere l'ex Juve nel... Paredes, l'amicizia con Di Maria: guida 3 ore e mezza per rivedere l'ex Juve nel giorno libero
Altre notizie Calcio estero
"Mi ha detto: 'È finita'": Francia, il caso Benzema scoppiato nel 2022 secondo Deschamps... "Mi ha detto: 'È finita'": Francia, il caso Benzema scoppiato nel 2022 secondo Deschamps
Di Maria a sorpresa: "Io e Paredes alleneremo Rosario Central e Boca, è già tutto... Di Maria a sorpresa: "Io e Paredes alleneremo Rosario Central e Boca, è già tutto deciso"
Di Maria in estasi, primo trofeo al Rosario Central: è stato dichiarato campione... Di Maria in estasi, primo trofeo al Rosario Central: è stato dichiarato campione della Liga 2025
Hadzikadunic ai tifosi: "Finché sarete con noi daremo tutto per la nostra Bosnia"... Hadzikadunic ai tifosi: "Finché sarete con noi daremo tutto per la nostra Bosnia"
Out più di 4 mesi, Emre Can is back: "Spero di avere qualcosa tra le mani al Borussia..."... Out più di 4 mesi, Emre Can is back: "Spero di avere qualcosa tra le mani al Borussia..."
Ricordate Fernandinho? L'ex City apparecchia il ritiro: "Sono stanco e senza motivazione"... Ricordate Fernandinho? L'ex City apparecchia il ritiro: "Sono stanco e senza motivazione"
Mourinho insorge: "Che cosa fa il VAR? Meglio finirla". Il caso di Benfica-Casa Pia... Mourinho insorge: "Che cosa fa il VAR? Meglio finirla". Il caso di Benfica-Casa Pia
Montella e Turchia, brutta disavventura: derubati di orologi e anelli in spogliatoio... Montella e Turchia, brutta disavventura: derubati di orologi e anelli in spogliatoio a Siviglia
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Chiellini predica la calma per il rinnovo di Yildiz. Ma il turco merita davvero un riconoscimento? In casa Milan il protagonista delle riflessioni è Leao: il prolungamento non è necessario. Juve e rossoneri prendano esempio dal caso Kvara-ADL
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Tutte le sfide di spareggio
4 Italia, in finale playoff possibile sfida al Galles: vietato sottovalutare il potenziale offensivo
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Sorrento arriva Cristian Serpini
Ora in radio
Repliche 19:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Plusvalenze: De Laurentiis, il Napoli e l'Ad Chiavelli rinviati a giudizio dal GUP di Roma
Immagine top news n.1 Leao: "Allegri mi chiede di essere libero. Con lui sono felice perché sento la sua fiducia"
Immagine top news n.2 Le prime immagini del nuovo portiere del Parma: ecco Vicente Guaita in città
Immagine top news n.3 Stage e spostamento della Serie A per il Mondiale? Sì, ma solo per un motivo: togliere ogni alibi
Immagine top news n.4 Italia, Gattuso: "Irlanda del Nord sicuramente alla nostra portata. Non pensiamo alla finale"
Immagine top news n.5 Sorteggio playoff Mondiali, l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. Tutte le sfide di spareggio
Immagine top news n.6 Playoff Mondiale, Irlanda del Nord sul cammino dell'Italia. Eventuale finale contro Galles o Bosnia
Immagine top news n.7 Marotta: "Direttamente al Mondiale Nazioni con ranking basso. Calcio europeo sia tutelato"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.2 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.3 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Filipponi: "La Serie C è il campionato che ti forma. La Lega A dovrebbe aiutarla"
Immagine news Altre Notizie n.2 Italia, i commenti degli opinionisti sui sorteggi dei playoff per il Mondiale
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Povera Italia. Inter-Milan, Allegri può mettere in difficoltà Chivu"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Leao: "Tare, Ibra, Allegri e Modric: il club ha fatto un grande lavoro. Derby? Siamo pronti"
Immagine news Serie A n.2 Atalanta in campo in vista del Napoli: mister Palladino ritrova Kossounou e Sulemana
Immagine news Serie A n.3 Pellegrino: "Il Parma meritava più punti. E stiamo migliorando anche in zona gol"
Immagine news Serie A n.4 Plusvalenze: De Laurentiis, il Napoli e l'Ad Chiavelli rinviati a giudizio dal GUP di Roma
Immagine news Serie A n.5 E se il Galles incrociasse l'Italia? L'ex Roberts: "Giocheremmo in casa, niente di meglio"
Immagine news Serie A n.6 Zortea: "Bologna è uno scatto di carriera. Non sento il peso dei gol dell'anno scorso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova-Venezia senza ospiti, i tifosi biancoscudati: "20 minuti senza tifo e bandiere"
Immagine news Serie B n.2 Il Bari si prepara alla sfida contro il Frosinone. Anche De Laurentiis presente all'allenamento
Immagine news Serie B n.3 Gomez: "Non sono venuto qui a passeggiare, voglio portare il Padova in Serie A"
Immagine news Serie B n.4 “La vera forza è Rispettare", Padova e Venezia unite contro la violenza contro le donne
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro-Pescara, i convocati di Aquilani: Frosinini e Seha a disposizione. In 6 fuori
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 13ª giornata: Catanzaro-Pescara visibile in modalità free su DAZN
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Chiricò: "Spero di poter festeggiare la B col Casarano. E giocare anche solo 2' in Serie A"
Immagine news Serie C n.2 Filipponi: "La Serie C è il campionato che ti forma. La Lega A dovrebbe aiutarla"
Immagine news Serie C n.3 Team Altamura-Suazo, la firma ci sarà domani. Su un contratto di almeno tre anni
Immagine news Serie C n.4 Ternana, vicenda 'Stadio-Clinica': la famiglia Rizzo si affida all'avvocato Morcella
Immagine news Serie C n.5 Pineto, Brocco elogia Massi: "Ha fatto rinascere la Samb, abbiamo lo stesso entusiasmo"
Immagine news Serie C n.6 Ascoli, Alagna: "Con l'Arezzo ce la giochiamo. Futuro? Voglio restare a lungo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Linari: "A 16 anni potevo andare negli USA. Giocarci contro sarà un sogno realizzato"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Femminile sovraesteso? Rappresento 30 atlete. Invito USA è un orgoglio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women fuori dall'Europa Cup. Piovani: "Al lavoro per divenire più competitive anche in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Women’s Champions League, 4ª giornata: stasera in campo la Roma. E il Barca per la vetta
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Greggi: "Se pensiamo ai playoff di Champions? Prima c'è il Leuven..."
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League, 4ª giornata: il Real cade contro l'Arsenal. Bene il Paris FC
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…