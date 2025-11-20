Ricordate Fernandinho? L'ex City apparecchia il ritiro: "Sono stanco e senza motivazione"

Ve lo ricordate Fernando Luiz Roza? Meglio noto come Fernandinho, l'ex Manchester City ha 5 Premier League nella sua bacheca personale, insieme a 6 Carabao Cup, una FA Cup, una Community Shield e una Coppa UEFA con la maglia degli sky blues e oggi a 40 anni ha deciso di mettere fine alla sua carriera da calciatore.

A 40 anni, dopo quasi un anno senza giocare, il brasiliano ha disputato l’ultima partita ufficiale a dicembre con l’Athletico Paranaense. Momento in cui è scaduto anche il suo contratto con il club rossonero. "Sono già stanco. Mi sono stancato solo a correre una trentina di minuti oggi (ieri, ndr). Nel calcio non ho più alcuna motivazione, ho realizzato tutto ciò che dovevo realizzare. Ho sfruttato tutto ciò che potevo sfruttare. Ora è tempo di godermi la famiglia", le parole riportate da Globoesporte.

"Non abbiamo raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto ed è la cosa più naturale del mondo. Non ho mai nascosto la mia gratitudine, il mio rispetto e il mio affetto per l’Athletico, soprattutto per i tifosi. Quello che conta è che l’Athletico ha proseguito per la sua strada, io per la mia, e il rispetto è reciproco tra le parti", ha aggiunto, a proposito del mancato rinnovo con il club carioca alla fine. Vale la pena ricordare che oltre ad essere stato un top player in Premier League, Fernandinho ha contribuito anche a due gol con la Nazionale Brasiliana in 53 presenze.