Clima infuocato al Clasico, Courtois: "Ci serve vedere il Barça come il nemico"

Il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, nel corso dell'intervista rilasciata a Cadena Cope è tornato a parlare delle polemiche legate a Lamine Yamal. Prima del recente Clasico, poi vinto 2-1 dalla squadra di Xabi Alonso, l'asso blaugrana aveva provocato i rivali dichiarando "Il Real ruba e si lamenta sempre".

La risposta a Lamine Yamal

​​Courtois ha risposto così alle frecciatine di Lamine Yamal prima del Clasico: "Penso che quando sei rilassato e a tuo agio, a volte puoi dire cose che non pensi. Per me, Lamine è un grande giocatore e farà la storia del Barcellona. Ma ha detto questo, ha causato un po' di scalpore e la stampa gli è andata contro...".

Con Yamal spiega poi di aver parlato dopo la partita: "L'ho visto parlare con Carvajal e poi è scoppiato il piccolo alterco... così gli ho detto qualcosa anch'io. Come ho detto, quando le emozioni sono forti, dici cose che non dovresti dire. Ma è proprio questo lo scopo di un Clásico. Avevamo bisogno di questa atmosfera, di questa intensità, soprattutto dopo le quattro sconfitte dell'anno scorso. Abbiamo bisogno di questa intensità, di questa sensazione che il Barcellona sia un nemico e che dobbiamo attaccarlo perché anche quando hanno vinto, non ci hanno mostrato alcun rispetto. Ma sono litigi che rimangono in campo".