Out più di 4 mesi, Emre Can is back: "Spero di avere qualcosa tra le mani al Borussia..."

"È stato molto, molto complicato. Ho avuto diversi contrattempi durante la riabilitazione". Questo l'incipit del racconto di Emre Can, attuale difensore del Borussia Dortmund ma in passato anche centrocampista della Juventus, che a 31 anni ha affrontato uno stop di oltre quattro mesi per una lesione agli adduttori e tempi di recupero complicati. "Ero già in una fase avanzata e, all’improvviso, sentivo di nuovo dolore e dovevo ricominciare da zero. È successo più di una volta", ha raccontato ai canali ufficiali del club tedesco.

"Non è stato un periodo facile. È stato forse il momento più difficile della mia carriera. Ma ora sono di nuovo positivo", ha precisato il tedesco, riferendosi ai problemi iniziati con la sconfitta di aprile contro il Barcellona. "È lì che sono emersi i problemi e non mi hanno più lasciato. L’allenatore (Kovac, ndr) lo sapeva: mi allenavo pochissimo e giocavo ancora meno, passavo quasi tutto il tempo in panchina", ricorda. "Per me non era più possibile giocare 90 minuti. L’allenatore mi ha chiesto se potevo resistere e per me era chiaro: portare questa situazione fino alla fine". E così ha giocato sopra il dolore fino al termine della stagione.

Questo però gli ha impedito di giocare il Mondiale per Club: "Ho capito subito che non avrei potuto giocare negli Stati Uniti, ma il piano era di tornare subito dopo. Tuttavia, il mio corpo mi ha tradito e il recupero è durato molto più di quanto immaginassi", ha spiegato Emre Can. Saltate 18 partite di fila, il suo ritorno in campo è stato positivo tra Manchester City e Amburgo: "Tornare a giocare a calcio dopo così tanto tempo non è facile, l’ho sentito dopo la partita", ha confidato. "Ma ora mi sento meglio ed ero semplicemente felice di essere tornato in campo. Sinceramente, la pausa per le nazionali è arrivata al momento giusto, perché non riesco ancora a giocare ogni tre giorni. Devo ritrovare ritmo e fiducia nel mio corpo".

Chiosando sul suo obiettivo personale con la maglia del Borussia Dortmund: "Voglio restare in buona salute e che la squadra abbia successo. Spero di avere qualcosa tra le mani alla fine della stagione".