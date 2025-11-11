Hotel a 5 stelle e 750.000 euro di spesa: Jose Mourinho fa ancora discutere a Istanbul

L'avventura di José Mourinho con il Fenerbahce si è conclusa nel peggiore dei modi ma non si può dire che lo Special One sia stato trattato male dal club di Istanbul. Secondo diversi media turchi, la società avrebbe pagato 36,5 milioni di lire turche (circa 750.000 euro) per l’alloggio dell’allenatore portoghese durante i suoi quasi 16 mesi in Turchia, permettendogli di soggiornare nella suite più lussuosa del Four Seasons.

Il periodo turco di Mourinho è stato segnato da momenti turbolenti. Il 29 agosto 2025, il Fenerbahce ha annunciato la risoluzione del contratto con il tecnico dopo l’eliminazione dai preliminari di Champions League contro il Benfica. L’indennizzo per l’ex Inter e Roma si aggirò tra i 12 e i 15 milioni di euro. Pochi giorni dopo, Mourinho è stato ufficializzato dal Benfica fino al 2027. In Portogallo ha conquistato quattro vittorie in Liga, ma non ha ancora trovato il successo in Champions League, accumulando tre sconfitte consecutive, e attualmente occupa la penultima posizione nel girone. In Primeira Liga, invece, il pareggio con il Casa Pia lo lascia al terzo posto con 25 punti, a sei lunghezze dal Porto, evidenziando come il cambio in panchina non abbia ancora portato benefici tangibili.

Questa scelta di alloggio non sorprende: la vita itinerante di Mourinho è spesso accompagnata da permanenze in hotel di lusso. A Manchester, ad esempio, ha trascorso 895 notti al Lowry Hotel, per un costo stimato dalla stampa britannica di circa 609.000 euro. Tra contratti milionari, hotel a cinque stelle e avventure non sempre finite bene, la carriera di Mourinho continua a essere sotto i riflettori, non solo per i risultati sportivi.