Newcastle, Howe si gode Tonali: "Che carattere durante la squalifica"

Il tecnico del Newcastle, Eddie Howe, nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Fulham - valida per la nona giornata di Premier League - ha parlato del periodo vissuto da Sandro Tonali durante la recente squalifica che ha subito e che lo aveva tenuto lontano dal campo.

Nel confermare che il giocatore ha rinnovato fino al 2029 più un anno di opzione, Howe ha infatti affermato: "Ci sono state molte discussioni tra i rappresentanti di Sandro e la società calcistica dell'epoca. C'era la questione contrattuale con i soldi sacrificati, che Sandro ha offerto volontariamente, che la diceva lunga sul suo carattere. Il modo in cui si è comportato in quel periodo è stato brillante e lo è stato anche da quando è tornato".

Insomma, Howe si gode il suo pilastro che ora è divenuto uno dei cardini assoluti della squadra: "Sandro ha sentito l'amore di tutti coloro che erano legati al club. Quel supporto lo ha aiutato anche nel suo ritorno al calcio, di cui aveva bisogno in quel momento, e ora ne stiamo vedendo i benefici in campo. È facile dimenticare tutto quello che ha passato in quel periodo".

Riguardo al suo infortunio, infine, ha aggiunto: "Stiamo ancora monitorando Sandro. Si è allenato mercoledì, ma non era al 100%, quindi la sua situazione per la partita è incerta", ha detto in merito alla sfida al Fulham.