Bundesliga, via all'8^ giornata: Werder-Union Berlino 1-0, la classifica e il programma
Si apre l'ottava giornata del campionato tedesco. Il Werder Brema stende l'Union Berlino grazie ad una rete siglata da Grull nella ripresa (al 72') e si aggiudica tre punti che valgono un almeno momentaneo settimo posto. Domani l'ottava giornata entrerà nel vivo, con in campo anche il Bayern Monaco alle 15.30 contro il Borussia Monchengladbach ed il Borussia Dortmund alle 18.30 contro il Colonia. Vediamo di seguito il programma completo di giornata e la classifica aggiornata.
8ª GIORNATA
Werder Brema - Union Berlino 1-0
72' Grull
Amburgo - Wolfsburg (25 ottobre, ore 15.30)
Augsburg - Lipsia (25 ottobre, ore 15.30)
Eintracht Francoforte - St. Pauli (25 ottobre, 15.30)
Hoffenheim - Heidenheim (25 ottobre, 15.30)
Borussia Monchengladbach - Bayern Monaco (25 ottobre, 15.30)
Borussia Dortmund - Colonia (25 ottobre, 18.30)
Bayer Leverkusen - Friburgo (26 ottobre, 15.30)
Stoccarda - Mainz (26 ottobre, 17.30)
LA CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 21 punti
2. Lipsia 16
3. Stoccarda 15
4. Borussia Dortmund 14
5. Bayer Leverkusen 14
6. Colonia 11
7. Werder Brema 11*
8. Eintracht Francoforte 10
9. Hoffenheim 10
10. Union Berlino 10*
11. Friburgo 9
12. Amburgo 8
13. St.Pauli 7
13. Augusta 7
14. Hoffenheim 7
15. Wolfsburg 5
16. Magonza 4
17. Heidenheim 4
18. Borussia Monchengladbach 3
MARCATORI
12 reti: Kane (Bayern Monaco)
5 reti: Luis Diaz (Bayern Monaco) e Uzun (Eintracht Francoforte)
4 reti: Grimaldo (Bayer Leverkusen), Olise (Bayern Monaco), Guirassy (Borussia Dortmund), Burkardt (Eintracht Francoforte), Asllani (Hoffenheim), Baumgartner (Lipsia), Ansah (Union Berlino)
