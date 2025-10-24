Siviglia, altro ko: 2-1 dalla Real Sociedad. La classifica nella Liga
Dopo l'importante impresa centrata contro il Barcellona, nel 4-1 rifilato ai blaugrana soltanto il 5 ottobre, il Siviglia di Matias Almeyda raccoglie la seconda sconfitta consecutiva: 1-3 casalingo una settimana fa contro il Maiorca, 2-1 stasera dalla Real Sociedad.
I padroni di casa vanno in vantaggio al 19' con il calcio di rigore trasformato da Oyarzabal. Alla mezz'ora ecco il pareggio di Gudelj, ma ancora Oyarzabal sei minuti più tardi regala i tre punti alla squadra di Sergio Francisco.
10ª GIORNATA
Real Sociedad - Siviglia 2-1
19' rig. e 36' Oyarzabal (R), 30' Gudelj (S)
Girona - Oviedo (25 ottobre, 14)
Espanyol - Elche (25 ottobre, 16.15)
Athletic - Getafe (25 ottobre, 18.30)
Valencia - Villarreal (25 ottobre, 21)
Maiorca - Levante (26 ottobre, 14)
Real Madrid - Barcellona (26 ottobre, 16.15)
Osasuna - Celta (26 ottobre, 18.30)
Rayo Vallecano - Alavés (26 ottobre, 21)
Betis - Atlético Madrid (27 ottobre, 21)
LA CLASSIFICA
1. Real Madrid 24
2. Barcellona 22
3. Villarreal 17
4. Atletico Madrid 16
5. Betis Siviglia 16
6. Espanyol 15
7. Elche 14
8. Athletic 14
9. Siviglia 13*
10. Alaves 12
11. Rayo Vallecano 11
12. Getafe 11
13. Osasuna 10
14. Valencia 9
15. Real Sociedad 9*
16. Levante 8
17. Maiorca 8
18. Celta Vigo 7
19. Real Oviedo 6
20. Girona 6
