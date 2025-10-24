Benfica flop in Champons, Mourinho: "16-18 squadre hanno dagli 0 ai 3 punti"

Il Benfica prova a dimenticare l'ennesimo ko subito in Champions League: 3 ko in 3 partite per la squadra portoghese, reduce dal 3-0 subito per mano del Newcastle.

Il tecnico José Mourinho ammette in conferenza stampa alla vigilia della sfida all'Arouca: "Direi che la Champions League è qualcosa da dimenticare per un paio di settimane, e ricordate solo che ci sono 16 o 18 squadre con zero, uno, due o tre punti. Siamo a pochi punti dalla zona qualificazione. C'è un divario significativo tra le squadre che hanno vinto tutte e tre le partite, e che possiamo facilmente controllare guadagnando punti e vincendo le prossime".

Poi sul campionato: "Vogliamo essere lì fino a gennaio, il più vicino possibile ai nostri rivali, possibilmente davanti. Saremo in lotta per il campionato. E sono assolutamente convinto che quando otterremo i nostri primi tre punti in Champions League, saremo in lotta e lotteremo fino alla fine per qualificarci".

L'allenatore ammette: "Ovviamente, molti saranno frustrati dal risultato di martedì scorso. A livello personale, penso che siamo troppo grandi per accontentarci delle disgrazie altrui. Ma la realtà è che le squadre che hanno giocato contro squadre inglesi in questo turno di Champions League hanno tutte subito pesanti risultati. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo contro il Newcastle, con carattere, come chi voleva vincere, una squadra che era all'altezza di un avversario più potente. E nel secondo, siamo crollati. E a questo livello, a Questa disciplina dobbiamo mantenerla. Domani credo che il Benfica sarà al massimo livello, che la squadra risponderà e che potremo vincere".