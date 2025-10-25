Barcellona, Rashford: "23 anni allo United: la gente lo dimentica, dovevo cambiare aria"

Marcus Rashford si prepara a vivere il primo Clasico della propria carriera: domenica alle 16.15 la sfida fra Real Madrid e Barcellona, allo stadio Santiago Bernabeu.

L'ex attaccante del Manchester United ha parlato ad ESPN anche della propria rinascita in terra spagnola. 5 reti e 6 assist nelle prime 12 apparizioni parlano chiaro: "La gente spesso se lo dimentica, ma io ho passato più di 23 anni al Manchester United. Avevo bisogno di cambiare aria, qui sono felice giorno dopo giorno di come stanno andando le cose".

Attualmente l'inglese è in blaugrana in prestito con diritto di riscatto per questa stagione. Spiegando la propria scelta di unirsi alla squadra di Hansi Flick, Rashford ha aggiunto: "Negli ultimi anni ho seguito tanto il Barcellona ed ho sempre pensato che fosse una squadra perfetta per me. Se mi vedo in futuro ancora al Barcellona? Certo, mi piace questa squadra di calcio e penso che per chiunque ami il calcio, il Barcellona sia uno dei club chiave nella storia di questo sport. Per un giocatore, è un onore".