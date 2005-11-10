Nico Pareja nei guai in Spagna: l’ex difensore davanti alla giustizia per frode elettrica

Nicoas Pareja è finito al centro di un procedimento giudiziario in Spagna. L’ex difensore argentino si è presentato davanti alla giustizia per una causa legata a un presunto reato di frode nella fornitura di energia elettrica: la Procura ha richiesto una sanzione economica.

L’indagine è nata dopo la denuncia presentata da uno dei vicini dell’ex calciatore per una presunta anomalia nell’allacciamento elettrico esterno dell’abitazione di Pareja, situata nella zona del Real Club Sevilla Golf. Nel fascicolo il caso viene qualificato come un possibile reato lieve relativo al consumo o alla fornitura irregolare di elettricità. La posizione dell’ex giocatore è però diversa. Pareja ha spiegato che il problema era già presente quando aveva acquistato la casa e che quindi l’impianto non sarebbe stato realizzato durante il periodo in cui era proprietario dell’immobile. Dopo aver scoperto l’irregolarità, l’ex difensore avrebbe provveduto a regolarizzare la situazione.

Ora sarà il tribunale a stabilire se ci siano responsabilità da parte dell’ex calciatore. Al momento non esiste alcuna condanna definitiva e la decisione finale arriverà soltanto al termine del procedimento.

Una carriera tra Siviglia e trofei europei

Classe 1984, Pareja ha costruito gran parte della sua carriera in Europa. Cresciuto nell’Argentinos Juniors, si è trasferito prima all’Espanyol, poi all’Anderlecht e successivamente allo Spartak Mosca, prima di arrivare al Siviglia, dove ha vissuto il periodo più importante della sua carriera.

Con il club andaluso il difensore argentino ha conquistato tre Europa League consecutive tra il 2014 e il 2016, diventando uno dei protagonisti della squadra che dominò la competizione. Dopo l’esperienza spagnola ha giocato in Messico con l’Atlas, prima di ritirarsi dal calcio professionistico nel novembre 2020.