Ismaïl Jakobs lascia la nazionale a 27 anni: "Il tempo è prezioso, voglio dedicarlo ad altro"

Ismaïl Jakobs ha deciso di chiudere la sua avventura con la nazionale del Senegal. Il terzino del Galatasaray ha annunciato il ritiro internazionale a soli 27 anni, spiegando la volontà di concentrarsi maggiormente sulla propria carriera nei club e sulla vita privata: "Desidero concentrarmi sulla mia carriera in club e dedicare più tempo prezioso a me stesso e alla mia famiglia, perché il tempo è prezioso e alcuni momenti non tornano mai", ha scritto Jakobs nel comunicato con cui ha ufficializzato la scelta.

Nato in Germania e legato al Senegal attraverso le origini paterne, il difensore aveva scelto di vestire la maglia dei Lions de la Teranga dopo le esperienze con le selezioni giovanili tedesche. Con la nazionale africana aveva debuttato nel 2022, diventando poi parte del gruppo presente anche al Mondiale e nelle principali competizioni internazionali: "Il mio percorso sul campo con il Senegal giunge al termine, ma il mio legame con questo Paese non finirà mai", ha aggiunto il classe 1999, ringraziando compagni, tifosi e federazione per gli anni vissuti con la maglia verde-gialla-rossa.