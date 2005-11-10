La visita di Papa Leone XIV in Argentina cambia il calendario: tanti rinvii in vista
Michele Pavese
La visita di Papa Leone XIV in Argentina potrebbe modificare il calendario calcistico nazionale. L’arrivo del Pontefice, previsto per domenica 8 novembre, ha spinto le autorità di sicurezza a valutare una serie di cambiamenti per evitare sovrapposizioni con gli imponenti dispositivi organizzativi previsti.
Secondo le prime indicazioni, la polizia non garantirebbe il servizio di sicurezza per gli eventi sportivi tra il 6 e l’11 novembre, mentre anche il Comitato di Sicurezza della città di Buenos Aires non sarebbe disponibile fino a martedì 10 novembre. Una situazione che renderebbe complicato lo svolgimento delle partite già programmate. Per questo motivo, la Lega argentina starebbe pensando di anticipare l’ultima giornata del Torneo Clausura, con le gare che potrebbero disputarsi tra mercoledì 4 e venerdì 6 novembre, invece del fine settimana inizialmente previsto.
Rinviati anche alcuni appuntamenti decisivi nelle categorie inferiori. La finale della Primera Nacional e l’inizio del Reducido per la seconda promozione alla massima serie, previsti per sabato 7 e domenica 8 novembre, dovrebbero slittare di una settimana, andando in scena nel weekend del 14 e 15 novembre. Lo stesso destino toccherebbe alla Primera B e alla Primera C, con l’avvio dei rispettivi playoff promozione posticipato di sette giorni.