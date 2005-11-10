Manchester United, un attaccante per gennaio? Puntata forte su Jean Philippe Mateta

Il futuro di Jean-Philippe Mateta è più lontano dal Crystal Palace. L'attaccante francese è uno dei protagonisti della crescita dei londinesi negli ultimi anni, ma vuole salutare da almeno un anno. In inverno era stato vicino all'approdo al Milan, mentre la Juventus lo aveva valutato, salvo poi non affondare il colpo.

C'è lo United

I Red Devils sono alla ricerca di soluzioni per rinforzare il proprio reparto offensivo. La situazione contrattuale del centravanti - che è in scadenza al 30 giugno del 2027 - potrebbe favorirne l'inserimento, pronti a valutare un'operazione già nella finestra invernale di mercato. Da capire quale possa essere la valutazione con solamente sei mesi di accordo.

A rendere particolarmente delicata la vicenda è soprattutto il rapporto ormai complicato tra Mateta e il Crystal Palace. Il francese contesta la validità dell'ultimo anno del proprio contratto, sostenendo che la proroga unilaterale esercitata dalla società non debba essere considerata vincolante. Il club aveva attivato nel 2024 un'opzione di rinnovo di dodici mesi, prolungando la scadenza dell'accordo fino a giugno 2027. Una decisione che l'attaccante ha deciso di contestare, dando vita a una battaglia legale per cercare di liberarsi anticipatamente. Il tribunale indipendente della Premier League ha respinto la contestazione del giocatore, così come la FIFA ha ritenuto di non avere competenza per intervenire sulla controversia.