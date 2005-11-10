Nico Williams e l'assist decisivo nella finale del Mondiale: "Senza la spinta di Molina..."

Un'immagine che è già entrata nella storia del calcio. L’assist di testa per Ferran Torres nella finale del Mondiale, con il pallone rimesso al centro dell’area per il gol della vittoria, è una giocata che Nico Williams difficilmente dimenticherà. Ma dietro quella rete c’è un dettaglio che, secondo lo stesso attaccante dell’Athletic Bilbao, è passato quasi inosservato.

Intervistato da Futbolemotion, il talento spagnolo ha raccontato il retroscena dell’azione, indicando nella spinta ricevuta da Nahuel Molina il momento decisivo per riuscire a raggiungere il pallone crossato da Pedro Porro: "È una cosa incredibile, credo che la gente non si sia resa conto che se non mi avesse spinto non sarei arrivato nemmeno in mille vite", ha spiegato Nico Williams sorridendo. "Il pallone stava scendendo e lui mi ha colpito con entrambe le braccia. Quando ho visto arrivare la palla ho pensato: 'Non ci arrivo'. Poi dopo la spinta ho detto: 'Cavolo, adesso posso arrivarci'".

L’esterno ha poi ricostruito gli ultimi istanti della giocata: "Non avevo il tempo per calciare in porta, così ho deciso di lasciarla lì. Per fortuna Ferran era nel posto giusto".