Madueke sta benone all'Arsenal: "Sento l'affetto dal primo giorno. Arteta di livello mondiale"

Rimasto nell'ombra e inespresso al Chelsea, Noni Madueke ha cercato fortuna all'Arsenal, voluto fortemente da Mikel Arteta nel mercato estivo. Così la dirigenza dei Gunners ha saldato il prezzo del cartellino (circa 56 milioni di euro) e aggiunto una freccia offensiva ulteriore insieme ai vari Saka, Trossard e Martinelli. E i tifosi lo hanno accolto con un benvenuto molto caloroso all'Emirates Stadium, conquistando anche chi non si riponeva grande fiducia in lui con 3 gol in 12 partite. Nel mezzo un infortunio al ginocchio.

"L’ho sentito fin dal primo giorno", ha raccontato a Sky Sports UK in 'Premier League Show' a proposito dell'accoglienza ricevuta allo stadio di casa. "Penso che abbiamo un ottimo legame. Li sento, li percepisco nello stadio. Sento l’affetto che mi danno e voglio usarlo come energia per segnare gol e vincere partite per la mia squadra". E ha aggiunto una riflessione: "Viviamo in un’epoca in cui chiunque può avere un’opinione online, positiva o negativa. Bisogna prenderla per quello che è. Non ci si può preoccupare troppo".

Guardando poi a se stesso: "Ma è davvero importante cercare di stabilire un legame con le persone che sostengono la squadra ogni settimana allo stadio. Penso che sia il minimo che si possa fare: avere questo tipo di rapporto e dare il massimo in campo per loro". E sulla forma che ha raggiunto finora, il 23enne inglese ha commentato: "Assolutamente no. C’è ancora molta stagione da giocare. So che continuerò a crescere partita dopo partita. Ora sono tornato dall’infortunio, mi sento bene e in forma. Sono sicuro che offrirò delle buone prestazioni che aiuteranno la mia squadra nelle prossime partite e fino alla fine della stagione".

E sul legame con l'allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta: "È stato fantastico", ha spiegato Madueke a proposito del lavoro compiuto finora al fianco dello spagnolo. "Cerca costantemente di farmi migliorare aspetti del mio gioco a cui magari non avrei neanche pensato, dandomi piccoli consigli su come essere il più efficace possibile. È un allenatore di livello mondiale e lo è anche tutto lo staff tecnico, quindi finora è stato fantastico. Che possa continuare così a lungo".