Il Real vince ma Xabi Alonso non è al sicuro: la dirigenza pensa ad Arbeloa... e Pintus

Il futuro di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid appare ancora incerto, nonostante la vittoria scacciacrisi contro l'Alaves. In caso di addio dell’allenatore spagnolo, il club starebbe considerando Alvaro Arbeloa, attuale tecnico del Castilla, come possibile successore, con il supporto di Antonio Pintus per la preparazione fisica. La dirigenza madrilena ha sempre visto in Arbeloa un profilo emergente e promettente, ritenendolo capace di guidare un giorno la prima squadra. Secondo quanto riportato da Defensa Central, l’intenzione sarebbe anche quella di ridare un ruolo centrale a Pintus, finora un po’ marginalizzato dallo staff di Alonso.

La situazione sul campo resta delicata. Il Real Madrid affronta le prossime gare con un organico ridotto e in un momento di rendimento altalenante. La vittoria di ieri ha portato un po’ di respiro, ma le prestazioni future saranno decisive per la conferma o meno dell’attuale tecnico. La dirigenza analizzerà con attenzione risultati e dinamiche interne, consapevole che ogni passo falso potrebbe avere conseguenze immediate.

Se Alonso dovesse lasciare, la pressione si sposterebbe inevitabilmente sui giocatori, come già accaduto dopo l’addio di Carlo Ancelotti nella scorsa stagione. Il club dovrà bilanciare attentamente la necessità di stabilità con l’esigenza di risultati, cercando di evitare tensioni interne che potrebbero compromettere la stagione. In questo contesto, Arbeloa rappresenta una scelta interna capace di garantire continuità, mentre Pintus potrebbe fornire il supporto tecnico necessario per mantenere la squadra competitiva. La situazione rimane in evoluzione.