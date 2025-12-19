Sir Alex Ferguson su Amorim: "Potrebbero non bastare 10 anni per tornare a vincere"

Sir Alex Ferguson prende le difese di Ruben Amorim e ripensa ai suoi primi anni alla guida del Manhchester United:

"È una brava persona. Non è facile. Ricordo di aver ripensato al mio periodo lì, a partire da quando il Liverpool era il migliore. Era un club fantastico, ha vinto la Coppa dei Campioni quattro volte e tutto il resto, ma poi ci sono voluti 31 anni per vincere di nuovo il campionato. Ora siamo nella stessa situazione. Forse nemmeno tra dieci anni... Potrebbero volerci 11 anni, a causa di quel ciclo", ha dichiarato la leggenda dei red devilsa Press Box PR.

Ricordiamo che Ferguson arrivò alla guida del Manchester United nel 1986 ma non vinse alcun trofeo prima del 1990 quando arrivò la FA Cup. Da lì si arrivò al Charity Shield dello stesso anno e alla Coppa delle Coppe nel 1991, prima squadra inglese a vincere un trofeo internazionale dalla fine della squalifica a seguito della tragedia dell'Heysel. Il resto è storia: 13 campionati vinti, il primo nel 1993, la Champions League vinta due volte, l'Intercontinentalel oltre ad altre FA Cup (totale di 5), 4 coppe di Lega, la Supercoppa europea.