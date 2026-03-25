Borussia Dortmund, comincia l'era-Book: tutte le idee del nuovo ds per il futuro

Prime ore intense per Nils-Ole Book, nuovo direttore sportivo del Borussia Dortmund, presentato ufficialmente ai media a poche ore dall’insediamento al Signal Iduna Park. Arrivato dopo l’esperienza all’Elversberg, il dirigente ha subito chiarito di vivere questa opportunità come un traguardo importante, ma non come un punto di arrivo.

“Sono tifoso del BVB da sempre, come mio padre e mio figlio. Ma non considero questo il traguardo finale: il mio obiettivo è avere successo qui, e quello va ancora conquistato”, ha spiegato. Book ha raccontato di aver già avviato i primi contatti con staff e squadra, oltre a un confronto con l’allenatore Niko Kovac, che sarà il riferimento principale nella gestione tecnica.



Il nuovo direttore sportivo ha sottolineato come la sua visione sia perfettamente in linea con quella del club: “Ciò che il Borussia Dortmund vuole costruire corrisponde a quello che posso offrire. Tutto combacia”. La dirigenza, che ha salutato Sebastian Kehl dopo un lungo ciclo, ha parlato di un cambiamento necessario ma non di una rivoluzione. Carsten Cramer ha chiarito la linea: “Le basi sono solide, ma dobbiamo essere pronti ad accogliere il cambiamento e anche a prendere decisioni non convenzionali. Vogliamo un volto nuovo che porti entusiasmo”.

Book ha poi indicato la direzione per il futuro: “Serve la combinazione giusta. Non solo giovani, ma anche giocatori esperti che li guidino. Il duro lavoro è alla base dello scouting, lo scouting è alla base della rosa e la rosa è alla base del successo. Dobbiamo pensare ai risultati nel breve, medio e lungo termine”.