Ufficiale Nuovo rinforzo per l'Al Ahli: dall'Internacional ecco Ricardo Mathias. Piaceva al Lecce

L'Internacional di Porto Alegre ha ufficializzato, attraverso i propri canali ufficiali, la cessione definitiva dell’attaccante Ricardo Mathias all’Al-Ahli Saudi Football Club, in Arabia Saudita. L’operazione era stata concretizzata il 29 dicembre 2025, ma la comunicazione ufficiale è avvenuta ieri, in seguito alla definizione degli ultimi dettagli con il club acquirente.

Nato e cresciuto nel celebre vivaio dei brasiliani, Ricardo Mathias era arrivato nel 2022 per far parte della squadra Under-17. Grazie al suo talento, ha rapidamente scalato le gerarchie del club fino ad approdare in prima squadra, collezionando 34 presenze, sei gol e un assist. Ha inoltre fatto parte del gruppo che ha conquistato il titolo di campione gaucho nella scorsa stagione.

Il club ha ringraziato il giovane attaccante per l’impegno e la professionalità dimostrati durante la sua permanenza, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera in Arabia Saudita. Con questo trasferimento, Ricardo Mathias intraprende una nuova sfida professionale lontano dal Brasile, con l’obiettivo di continuare a crescere e confermarsi a livello internazionale.