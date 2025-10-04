Arsenal, Odegaard si ferma: problema al ginocchio, trema anche la Norvegia

Questo avvio di stagione si sta rivelando più complicato del previsto per Martin Odegaard. Il centrocampista norvegese è stato più volte fermato dagli infortuni nelle ultime settimane: dopo aver subito un problema alla spalla a settembre, in seguito a una brutta caduta contro il Nottingham Forest, il regista rischia di doversi fermare ancora in seguito a un infortunio rimediato nella sfida di oggi.

Durante la partita casalinga contro il West Ham, il numero 8 dei Gunners ha accusato dolore al ginocchio intorno al 20° minuto. Pur cercando di proseguire, Odegaard si è reso conto di non poter continuare e ha lasciato il posto a Martin Zubimendi. Un duro colpo per l’Arsenal e per la Norvegia, che potrebbe rinunciare a uno dei suoi migliori giocatori proprio prima degli importanti impegni dei prossimi giorni e in partcolare della sfida di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo contro Israele.