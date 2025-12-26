OM, morte Gasset e Benatia commovente: "Non dimenticherò mai quando ti ho chiesto aiuto"

Un day after di Natale molto triste in Francia. Uomo di profonda cultura e rispettato da tutti nel calcio francese per il suo passato da allenatore e vice, tra Olympique Marsiglia, Bordeaux, PSG e Costa d'Avorio, Jean-Louis Gasset oggi si è spento venerdì all’età di 72 anni. Come un fulmine a ciel sereno, che ha portato parecchia tristezza e sconforto da chi lo conosceva bene. Come Medhi Benatia, ex difensore della Juventus ma soprattutto direttore sportivo dell'OM, aveva deciso di lasciare le redini della squadra all’allenatore nella seconda parte della stagione 2023-2024. Di seguito l'omaggio per la scomparsa del tecnico francese.

La lettera

"Caro Jean Louis,

Non dimenticherò mai la tua disponibilità, quel giorno in cui ti ho chiesto aiuto e tu hai preso la tua macchina senza esitazione per rispondere alla mia richiesta. Solo un uomo sul campo, appassionato e impegnato come sei sempre stato, poteva reagire in questo modo. Ti sarò eternamente grato.

Perdiamo una figura del calcio francese; tutti i miei pensieri sono con la tua famiglia in questi momenti dolorosi.

Riposa in pace, SIGNOR GASSET".

Il pensiero di Mbappé

Su Instagram, il centravanti del Real Madrid e capitano della Nazionale francese ha salutato la memoria di una "enciclopedia del calcio". "Grazie per tutto e riposa in pace. Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari", ha aggiunto ripubblicando il messaggio di omaggio dell’account della Ligue 1.