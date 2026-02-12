L'OM respinge le dimissioni di Benatia. Il d.s.: "De Zerbi non è l'unico responsabile"

Il futuro di Medhi Benatia all’Olympique Marsiglia è in bilico, soprattutto dopo la separazione con Roberto De Zerbi. Profondamente colpito dagli ultimi risultati e legato al tecnico italiano, il direttore sportivo ha messo sul tavolo le proprie dimissioni. Una proposta che l’azionista Frank McCourt e il presidente Pablo Longoria hanno respinto immediatamente.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, Benatia ha spiegato di sentirsi solidale con De Zerbi e di essere arrivato a Marsiglia per costruire un progetto triennale. A suo avviso, l’allenatore non doveva essere l’unico a pagare per la situazione attuale. Da qui la volontà di assumersi le proprie responsabilità come responsabile dell’area sportiva. Ieri, a margine dell’allenamento, Benatia e Longoria hanno incontrato la squadra. Visibilmente scosso, il dirigente ha confermato ai giocatori di aver offerto le dimissioni, invitandoli a riflettere sulle proprie responsabilità. "Il mister non c’è più, si è assunto le sue responsabilità. Anch’io sono pronto a fare lo stesso e a lasciare il club, anche se resterò a Marsiglia perché amo questa città e questo club", ha detto in sostanza.

Non sono mancate parole dirette al gruppo: "Se le regole sono troppo dure, ditemelo e me ne vado, vi lascio tranquilli. Altrimenti voltiamo pagina e andiamo avanti insieme". Diversi leader dello spogliatoio gli hanno manifestato sostegno. Intanto, l’addio di De Zerbi ha lasciato il segno: "Quando un allenatore se ne va è come se andasse via un membro della famiglia. Fa sempre male. Non è l’unico responsabile, dovremo trovare soluzioni migliori", ha dichiarato l'ex difensore di Roma e Juventus a L’Équipe.