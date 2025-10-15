Portogallo, pass per i Mondiali rimandato. Nuno Mendes: "L'Ungheria ci ha creduto di più"

Il Portogallo rimanda la qualificazione ai Mondiali 2026. È mancata la vittoria contro l'Ungheria, che invece ha saputo rimontare i ragazzi del CT Martinez da 1-2 a 2-2, negando la doppia festa per Cristiano Ronaldo dopo la doppietta personale e per il record di miglior marcatore di sempre nella storia delle qualificazioni alla Coppa del Mondo.

Nuno Mendes, terzino sinistro del PSG che gli ha fornito l'assist per il secondo gol, ha parlato nel post-partita per riconoscere la frustrazione nello spogliatoio del Portogallo: "È complicato. È stata una partita difficile, volevamo vincere per ottenere la qualificazione al Mondiale, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Sapevamo che l’Ungheria era una squadra forte sulle palle inattive, ma siamo riusciti a reagire. Dopo essere passati in vantaggio, abbiamo cercato di segnare di più, ma non ci siamo riusciti. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita".

Non ha risparmiato alcune critiche quanto all’atteggiamento visto nella seconda parte di gara: "Abbiamo abbassato un po’ il ritmo e l’altra squadra non ha smesso di spingere. L’Ungheria è stata la squadra che ci ha creduto di più. Dobbiamo mantenere concentrazione e attenzione fino alla fine delle partite. Non so spiegarlo, sono cose che succedono, ma non dovrebbero succedere. Le nazionali che affrontiamo sono molto forti, e oggi è stata una lezione per noi. Abbiamo avuto tante occasioni per segnare, ma non siamo riusciti a concretizzare".