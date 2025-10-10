Lucas Hernandez elogia il rivale Nuno Mendes: "È il miglior terzino sinistro del mondo"

In un’intervista rilasciata a Media Carré, Lucas Hernández ha parlato dello straordinario rendimento del suo compagno di squadra e concorrente, Nuno Mendes, ribadendo come non ci sia alcuna rivalità malsana tra loro: "Certo che è il miglior terzino sinistro del mondo, senza dubbio", ha dichiarato il campione del mondo 2018. "Ma sono abituato a questo tipo di concorrenza. Al Bayern avevo Alphonso Davies, andava a duemila all’ora, era incredibile. Anche lui era il migliore del mondo, senza ombra di dubbio".

Hernández sottolinea il rispetto e la collaborazione reciproca: "Anche se Nuno è il numero uno, sa che io ci sono. Se ha bisogno, io sono lì. Ci intendiamo molto bene e possiamo giocare insieme senza problemi".

Il francese mostra così un atteggiamento maturo e professionale, valorizzando il talento del collega e allo stesso tempo confermando la propria disponibilità a supportare la squadra. Un esempio di come la concorrenza possa convivere con collaborazione e rispetto reciproco.