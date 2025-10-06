Nuno Mendes a segno col Lilla ma non basta: "Avremmo dovuto fare qualcosa in più"

Dopo il pareggio del Paris Saint-Germain sul campo del Lilla (1-1), Nuno Mendes ha commentato la prestazione dei parigini, riconoscendo le difficoltà incontrate nonostante il suo splendido gol su calcio di punizione. "Per fortuna sono riuscito a segnare, ma avremmo dovuto fare qualcosa in più. Andare in vantaggio 1-0 in trasferta, contro una squadra organizzata e che sa giocare a calcio, non è mai facile".

Il terzino portoghese ha ammesso che la squadra di Luis Enrique ha lasciato troppi spazi e ha sofferto in diversi momenti della partita: "Abbiamo concesso troppo. Loro hanno trovato occasioni perché non siamo stati abbastanza compatti e attenti". Nonostante ciò, Mendes ha voluto sottolineare la reazione del PSG dopo l’intervallo: "Nel secondo tempo siamo stati migliori, abbiamo creato tante opportunità. Il Lilla è riuscito a segnare dopo aver creato due o tre occasioni, ma noi avremmo dovuto concretizzare di più".

Con lucidità e maturità, il laterale lusitano - eletto da molti come l’uomo della settimana in casa parigina - ha ribadito l’importanza di restare concentrati fino all’ultimo minuto: "Serve più cattiveria e precisione sotto porta. Le partite come questa si decidono nei dettagli". Un pareggio che lascia un po’ d’amaro in bocca, ma anche la conferma della forma di Nuno Mendes, sempre più protagonista nel progetto tecnico del Paris Saint-Germain.