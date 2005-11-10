Ligue 1, cambia il programma dell'8° turno: PSG-Lione rinviata a lunedì sera

Cambia il programma dell'ottava giornata di Ligue 1. La sfida tra Paris Saint-Germain e Olympique Lione, inizialmente prevista domenica 25 ottobre alle 20:45 al Parco dei Principi, è stata rinviata a lunedì 26 ottobre alle 20:30. La decisione arriva in un momento particolarmente delicato sul fronte dell'ordine pubblico in Francia, dopo le violenze e gli scontri verificatisi durante le manifestazioni dello scorso fine settimana e in vista di una nuova mobilitazione prevista sabato. A complicare la gestione della sicurezza anche la partita di NFL tra Pittsburgh Steelers e New Orleans Saints in programma domenica allo Stade de France.

Il comunicato della LFP sul rinvio di PSG-Lione

La Lega francese ha spiegato così la decisione: "La LFP prende atto dell'ordinanza emessa dalla Prefettura di Polizia di Parigi che vieta lo svolgimento della partita Paris Saint-Germain-Olympique Lyonnais, valida per l'ottava giornata di Ligue 1 McDonald's, in programma domenica 25 ottobre alle 20:45, e ha deciso, d'accordo con Ligue 1+, di rinviare la partita a lunedì 26 ottobre alle 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta su Ligue 1+". Non è l'unica modifica: anche Tolosa-Troyes in Ligue 1 e Montpellier-Stella Rossa in Ligue 2 hanno subito variazioni di calendario legate alle misure di sicurezza.

Il problema Pallone d'Oro per il PSG

La nuova collocazione crea però un ulteriore problema al PSG: proprio lunedì sera è prevista a Londra la cerimonia del Pallone d'Oro. Alcuni calciatori parigini potrebbero quindi essere costretti a rinunciare all'evento. Ousmane Dembélé, indisponibile per infortunio, dovrebbe invece riuscire a raggiungere Londra, mentre Khvicha Kvaratskhelia dovrebbe saltare la cerimonia dopo il grave infortunio al ginocchio subito in Champions League. Una situazione che ricorda quanto accaduto nella scorsa stagione, quando un altro rinvio aveva costretto il PSG a ridimensionare la propria presenza alla serata del Pallone d'Oro.