Da Malta consigli per gli acquisti direttamente dal CT: "Chouaref, Cardona, Mbong..."

consigli per gli acquisti direttamente dal CT: "Chouaref, Cardona, Mbong..."

L'allenatore italiano Emilio De Leo è da inizio anno il commissario tecnico della nazionale maltese. Nel corso della lunga chiacchierata con TMW, il CT italiano ha suggerito anche alcuni consiglio per gli acquisti: "Ne posso dare diversi. Chouaref è un ottimo esterno d'attacco che gioca nel Sion, E' molto bravo anche Teuma che gioca al Reims. E poi Cardona, l'attaccante del Saint-Etienne. Lui da poco è con noi, forse più una seconda punta ma sta giocando da centravanti perché con gli attaccanti facciamo tanto movimento. Un buon attaccante e ha tanta esperienza. Tra i giovani cito Scicluna, un 2006 che ho fatto esordire in nazionale, ed Ewurum. Se trovano il contesto giusto possono fare un'ottima carriera così come altri due ragazzi che ho fatto esordire: Jake Azzopardi e Basil Tuma. Alle spalle del nostro portiere classe '98 Henry Bonello sta poi crescendo bene James Sissons, classe 2007".

Nella nazionale maltese c'è anche Alexander Satariano, calciatore che ha già saggiato la nostra Serie B quando però ricopriva un altro ruolo: "E' un ragazzo che ha giocato anche al Frosinone da attaccante, oggi è un mediano fisico e strutturato. Gioca in Grecia ed è davvero un bel prospetto. Valdifiori ne aveva parlato con l'Empoli questa estate, poteva essere una buona soluzione per loro. Paul Mbong è andato in Serbia, al Cukaricki, e questa esperienza lo sta aiutando tanto. Recentemente quando è tornato sembrava un altro calciatore".

Ma chi sono i profili citati da Emilio De Leo?

Ilyas Chouaref - Classe 2000, è nato in Francia a Châteauroux. Ha origini marocchine e maltesi e ha deciso di rappresentare Malta dal marzo 2025, dopo trascorsi nell'Under 19 francese. Ala sinistra, gioca al Sion in Svizzera dal 2022.

Teddy Teuma - Classe 1993, è nato in Francia a Tolone. Ha origini maltesi e ha deciso di rappresentare Malta dal 2020. La sua carriera s'è però sviluppata tutta in Francia prima di quattro stagioni molto importanti in Belgio, all'Union Saint-Gilloise. Dal 2023 gioca nello Stade Reims.

Irvin Cardona - Classe 1997, è nato a Nîmes in Francia. Ha origini maltesi e ha deciso di rappresentare Malta dallo scorso marzo, dopo trascorsi nell'Under 18 e nell'Under 20 francese. Cresciuto calcisticamente nel Monaco, ha giocato anche in Belgio (Cercle Bruges), Germania (Augusta) e Spagna (Espanyol). Attualmente è in forza al Saint-Etienne.

Paul Mbong - Classe 2001, è nato a Marsascala, a Malta, ma ha origini nigeriane. Cresciuto nel Birkirkara, gioca dalla scorsa estate nel Čukarički, club della massima divisione serba. E' un'ala destra, ha due fratelli anche loro calciatori, Joseph ed Emmanuel.

Alexander Satariano - Classe 2001, è nato a San Giuliano, a Malta. Cresciuto sull'isola tra St.Andrews e Sliema Wanderers, nella stagione 2021/22 s'è trasferito a Frosinone, club con cui ha collezionato una sola presenza. Nasce centravanti ma oggi è un centrocampista: dopo una presenza anche nella Pergolettese è tornato in patria. Oggi gioca in Grecia, all'Athens Kallithea.

Kean Scicluna - Classe 2006 - Centrocampista, gioca nel Zabbar St. Patrick FC ma è di proprietà dell'Hamrun Spartans, uno dei club più importanti del paese.

Jake Azzopardi - Classe 2006, centrocampista, gioca nel Valletta FC

Keyon Ewurum - Classe 2007, trequartista, gioca nel Valletta FC

Basil Tuma - Classe 2005, attaccante, nato in Uganda ma naturalizzato maltese. E' cresciuto nel Fulham e attualmente gioca nel Reading.

James Sissons Classe 2007, portiere, gioca in Inghilterra nell'under 18 dell'FC Chesterfield.