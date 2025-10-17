Europa League, trasferta a Birmingham vietata ai tifosi del Maccabi Tel Aviv

Brutte notizie per i sostenitori del Maccabi Tel Aviv. I tifosi israeliani non potranno assistere alla trasferta di Europa League contro l'Aston Villa, in programma a Villa Park il prossimo 6 novembre. La drastica decisione, comunicata dal club di Birmingham, è stata presa per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.

L'Aston Villa ha spiegato in una nota ufficiale che il Gruppo Consultivo Locale per la Sicurezza (SAG) ha imposto il divieto di accesso ai tifosi ospiti in seguito a un parere della Polizia del West Midlands. Le forze dell'ordine hanno espresso "preoccupazioni per la sicurezza pubblica all'esterno dello stadio" e in particolare sulla "capacità di gestire eventuali proteste" che potrebbero verificarsi la sera dell'incontro.

La situazione è stata esaminata in una riunione d'emergenza che ha coinvolto rappresentanti del Comune di Birmingham, del SAG, dell'Aston Villa e delle altre parti interessate. Come scrive The Athletic, la polizia ha consigliato al SAG di non approvare l'emissione di biglietti per i tifosi ospiti, e la UEFA, organizzatrice della competizione, è tenuta a seguire le raccomandazioni delle autorità locali.

L'Aston Villa ha assicurato di essere in costante contatto con il Maccabi Tel Aviv e le autorità per gestire la situazione, ribadendo che la sicurezza dei tifosi presenti e dei residenti locali è al centro di ogni decisione.