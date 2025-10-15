Saul Niguez, che dardo a Berta: "Gli dicevo di non mentirmi all'Atletico, ma ho visto le prove"

Oltre 10 anni di Atletico Madrid non cancellano attimi spiacevoli trascorsi nelle ultime battute da colchoneros di Saul Niguez. Attualmente centrocampista del Flamengo, ma con 427 partite disputate con il club spagnolo, ha analizzato a ‘El Larguero’ la sua uscita dal club madrileno nell’estate del 2025: "Sono andato via dall’Atletico Madrid perché pensavo fosse il mio momento. C’erano già molte cose, molte situazioni, che erano esaurite. Non solo da parte mia", ha esordito.

"Ero in un periodo in cui non giocavo molto. Nelle mie ultime due stagioni all’Atlético c’era un’alternanza: giocavo, poi non giocavo, poi di nuovo sì... Ma se guardavi i miei numeri, non erano male. Confrontavi i miei numeri con quelli di altri compagni ed erano migliori. Però guardavi la stagione di quei compagni e risultava migliore della mia… Perché allora la mia veniva vista in modo negativo? Non dico di essere migliore o peggiore, ma perché si vedeva tutto in negativo?", la riflessione posta da Saul Niguez.

E ha proseguito nel racconto: "C’era un’onda, un’energia negativa. E se non riesci a cambiare quell’energia, allora tocca fare un passo di lato. Il Cholo Simeone, almeno, è sempre stato diretto con me". Ma c'è chi non intende perdonare: "Io sono sempre stato trasparente, ma altre persone no... ed è questo ciò che mi ha fatto più male. Andrea Berta (ex ds italiano dell'Atletico ora all'Arsenal, ndr) non è stato completamente sincero con me, e ho persino visto le prove", afferma Saul.

Concludendo lo sfogo: "Poi lui mi diceva di no, ma io ho visto le prove. Gli dicevo di non mentirmi. Tutto questo mi ha fatto male, perché se si fossero comportati correttamente con me, se ci fossimo seduti a parlare faccia a faccia, avremmo trovato una soluzione... Ero un giocatore cresciuto nel club, che ha sempre cercato di aiutare, anche se qualcuno mi rinfacciava di non essermi abbassato lo stipendio. Io lo stipendio me lo sono abbassato quando l’Atletico me lo ha chiesto, ho accettato di essere pagato con pagherò quando me lo hanno chiesto, e anche ora ho fatto cose per agevolarli. Ho sempre detto sì a tutto".