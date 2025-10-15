Kane: "Con il Tottenham sarà sempre un 'noi'. Ma al ritorno non penso, felice a Monaco"

Harry Kane ha trascorso la maggior parte della sua carriera professionistica al Tottenham Hotspur e con il passare della settimane si stanno incrementando le voci di un ritorno, un giorno, agli Spurs: "Non ne sono sicuro. Sono molto felice qui a Monaco. Ma non ci sto pensando", ha dichiarato Kane in un'intervista al Daily Mail quando gli è stato chiesto di un possibile ritorno al Tottenham.

Il 32enne ha proseguito parlando dello specialissimo rapporto che lo lega al Tottenham: "Sarà sempre un 'noi' con gli Spurs perché ho trascorso tutta la mia vita lì. Sono un loro tifoso e li seguirò sempre per vedere come giocano. Faranno sempre parte della mia vita, ma al momento amo stare qui".

Kane si è detto entusiasta del trionfo del Tottenham in Europa League: "È stato fantastico vederli vincere un trofeo quest'anno. Ho molti amici lì, inclusi giocatori e staff. Sappiamo tutti quanto abbiamo aspettato e quanto siamo andati vicini in passato. Quindi è stato fantastico per tutti – i tifosi, il club e tutti i soggetti coinvolti – provare quella sensazione e portare a termine il lavoro. Questo è sempre importante, e spero che possano continuare così e vincere ancora", ha aggiunto il bomber inglese.