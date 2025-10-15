Barcellona, De Jong e il rinnovo: "Resto qui per vincere". Poi punta il dito contro la stampa

Ora che il rinnovo di contratto con il Barcellona è ufficiale e valido fino al 2029, Frankie de Jong è intervenuto al fianco del presidente Laporta per rilasciare delle dichiarazioni a seguito della firma sul nuovo accordo: "Come ho sempre detto, da bambino ho sempre sognato di giocare nel Barça e ora sto realizzando quel sogno. Voglio restare qui e vincere tanti trofei".

Il centrocampista olandese ha poi spiegato quale sia il suo obiettivo: "Ho sempre desiderato essere al Barcellona. Voglio restare il più a lungo possibile, mi trovo bene con il club e con la città, così come con i compagni e la dirigenza". Spesso finito nell'ombra della stampa spagnola di fronte a Pedri, Gavi e non solo, l'ex Ajax non crede di essere sottovalutato invece in spogliatoio: "Non mi sento sottovalutato dai compagni, dagli allenatori o dalla gente del club. È più una cosa vostra (della stampa, ndr). Ognuno è libero di avere la propria opinione".

Sulle polemiche generate dagli infortuni avuti, con conseguente forma precaria al Barcellona: "È vero che ci sono sempre più infortuni del normale. Amo giocare con la nazionale olandese, ma l’ho detto più volte: c’è troppo poco riposo per i calciatori". Sull'aumento di stipendio non si è voluto sbilanciare: "Non dirò quanto guadagno, ma si è sempre parlato molto e, come ho detto, le cifre sono state esagerate. Non sono mai uscite quelle corrette. Questo ha influenzato il modo in cui la gente mi ha visto".

Infine un augurio personale: "Spero di passare 10 anni al club e di vincere tante cose. Non ho ancora vinto la Champions League ed è un mio obiettivo. Vedremo se riusciremo a raggiungerlo".