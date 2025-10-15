Ungheria guastafeste del Portogallo, il CT Rossi: "Pareggio giusto". Poi fa una promessa

Sembrava tutto fatto, la doppietta di Ronaldo sembrava aver aggiustato le cose e prospettava di lì a poco la festa del Portogallo per la qualificazione al Mondiale 2026. E invece la Seleçao das Quinas dovrà attendere la prossima sessione di novembre. La rete in extremis di Szoboszlai ha permesso all'Ungheria di strappare un pareggio insperato fuori casa, negando la gioia agli avversari.

Marco Rossi, CT dei magiari, si è detto soddisfatto della prestazione e non solo: "Penso che sia stato un pareggio giusto. Il Portogallo ha avuto quasi il doppio del possesso palla, ma ce lo aspettavamo fin dall'inizio", le prime parole riprese da Record. "Siamo stati in grado di difendere alti e non li abbiamo lasciati giocare facilmente. Con centrocampisti come Vitinha, è difficile controllare la partita. Siamo stati bravi, in certi momenti anche fortunati, ma abbiamo fatto una prestazione davvero buona. Sono orgoglioso dei miei giocatori, ma consapevole che questo non cambia nulla per il futuro".

E ha aggiunto: "Il Portogallo ha bisogno solo di un punto per qualificarsi, ma è chiaro che non potranno pensare che le ultime due giornate saranno amichevoli. Abbiamo giocato due partite contro una delle squadre più forti e potenti del mondo. Abbiamo perso 3-2 in casa e pareggiato 2-2 qui. I nostri tifosi sono orgogliosi di noi e questo è ciò che conta di più. Non posso promettere a nessuno che faremo punti, ma posso promettere che scenderemo in campo con dignità".

NAZIONALI QUALIFICATE FINORA

PAESI OSPITANTI (3)

Canada

Messico

Stati Uniti

AFRICA (9)

Algeria

Capo Verde

Costa d'Avorio

Egitto

Ghana

Marocco

Senegal

Sudafrica

Tunisia

ASIA (8)

Arabia Saudita

Australia

Corea del Sud

Giappone

Giordania

Iran

Qatar

Uzbekistan

EUROPA (1)

Inghilterra

SUD AMERICA (6)

Argentina

Brasile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

OCEANIA (1)

Nuova Zelanda