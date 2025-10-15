Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Mondiale 2026, Trump minaccia: "Potrei chiedere a Infantino di spostare alcune gare"

Mondiale 2026, Trump minaccia: "Potrei chiedere a Infantino di spostare alcune gare"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:42
Simone Lorini

Dall'11 giugno al 19 luglio, la Coppa del Mondo 2026 si giocherà principalmente negli Stati Uniti (con alcune partite in Messico e Canada, ndr). Ma in quali città? In conflitto con alcuni sindaci democratici, il presidente americano Donald Trump ha minacciato di revocare loro l'organizzazione di alcuni match: "Se qualcuno fa un cattivo lavoro e penso che ci sia un problema di sicurezza, chiamerò Gianni Infantino, il presidente della FIFA, che è eccezionale, e gli dirò di spostare quelle partite in un altro luogo. E lui lo farà", ha dichiarato il leader americano a margine di un incontro con l'omologo argentino Javier Milei.

Le città potenzialmente interessate? Los Angeles, che dovrebbe ospitare otto partite, ma anche Boston – sette incontri – oltre a San Francisco e Seattle, con sei partite ciascuna.

Il programma allo stato attuale:

Giovedì, 11 giugno 2026
Partita 1 - Gruppo A (Messico #1) – Estadio Azteca Mexico City
Partita 2 – Gruppo A - Estadio Guadalajara

Venerdì, 12 giugno 2026
Partita 3 - Gruppo B (Canada #1) – Toronto Stadium
Partita 4 - Gruppo D (USA #1) – Los Angeles Stadium

Sabato, 13 giugno 2026
Partita 5 – Gruppo C - Boston Stadium
Partita 6 – Gruppo D - BC Place Vancouver
Partita 7 – Gruppo C - New York New Jersey Stadium
Partita 8 – Gruppo B - San Francisco Bay Area Stadium

Domenica, 14 giugno 2026
Partita 9 – Gruppo E - Philadelphia Stadium
Partita 10 – Gruppo E - Houston Stadium
Partita 11 – Gruppo F - Dallas Stadium
Partita 12 – Gruppo F - Estadio Monterrey

Lunedì, 15 giugno 2026
Partita 13 – Gruppo H - Miami Stadium
Partita 14 – Gruppo H -Atlanta Stadium
Partita 15 – Gruppo G - Los Angeles Stadium
Partita 16 – Gruppo G - Seattle Stadium

Martedì, 16 giugno 2026
Partita 17 – Gruppo I - New York New Jersey Stadium
Partita 18 – Gruppo I - Boston Stadium
Partita 19 – Gruppo J - Kansas City Stadium
Partita 20 – Gruppo J - San Francisco Bay Area Stadium

Mercoledì, 17 giugno 2026
Partita 21 – Gruppo L - Toronto Stadium
Partita 22 – Gruppo L - Dallas Stadium
Partita 23 – Gruppo K - Houston Stadium
Partita 24 – Gruppo K - Estadio Azteca Mexico City

Giovedì, 18 giugno 2026
Partita 25 – Gruppo A - Atlanta Stadium
Partita 26 – Gruppo B - Los Angeles Stadium
Partita 27 - Gruppo B (Canada #2) – BC Place Vancouver
Partita 28 - Gruppo A (Messico #2) – Estadio Guadalajara

Venerdì, 19 giugno 2026
Partita 29 – Gruppo C - Philadelphia Stadium
Partita 30 – Gruppo C - Boston Stadium
Partita 31 – Gruppo D - San Francisco Bay Area Stadium
Partita 32 - Gruppo D (USA #2) – Seattle Stadium

Sabato, 20 giugno 2026
Partita 33 – Gruppo E - Toronto Stadium
Partita 34 – Gruppo E - Kansas City Stadium
Partita 35 – Gruppo F - Houston Stadium
Partita 36 – Gruppo F - Estadio Monterrey

Domenica, 21 giugno 2026
Partita 37 – Gruppo H - Miami Stadium
Partita 38 – Gruppo H - Atlanta Stadium
Partita 39 – Gruppo G - Los Angeles Stadium
Partita 40 – Gruppo G - BC Place Vancouver

Lunedì, 22 giugno 2026
Partita 41 – Gruppo I - New York New Jersey Stadium
Partita 42 – Gruppo I - Philadelphia Stadium
Partita 43 – Gruppo J - Dallas Stadium
Partita 44 – Gruppo J - San Francisco Bay Area Stadium

Martedì, 23 giugno 2026
Partita 45 – Gruppo L - Boston Stadium
Partita 46 – Gruppo L - Toronto Stadium
Partita 47 – Gruppo K - Houston Stadium
Partita 48 – Gruppo K - Estadio Guadalajara

Mercoledì, 24 giugno 2026
Partita 49 – Gruppo C - Miami Stadium
Partita 50 – Gruppo C - Atlanta Stadium
Partita 51 - Gruppo B (Canada #3) – BC Place Vancouver
Partita 52 – Gruppo B - Seattle Stadium
Partita 53 - Gruppo A (Messico #3) – Estadio Azteca Mexico City
Partita 54 – Gruppo A - Estadio Monterrey

Giovedì, 25 giugno 2026
Partita 55 – Gruppo E - Philadelphia Stadium
Partita 56 – Gruppo E - New York New Jersey Stadium
Partita 57 – Gruppo F - Dallas Stadium
Partita 58 – Gruppo F - Kansas City Stadium
Partita 59 - Gruppo D (USA #3) – Los Angeles Stadium
Partita 60 – Gruppo D - San Francisco Bay Area Stadium

Venerdì, 26 giugno 2026
Partita 61 – Gruppo I - Boston Stadium
Partita 62 – Gruppo I - Toronto Stadium
Partita 63 – Gruppo G - Seattle Stadium
Partita 64 – Gruppo G - BC Place Vancouver
Partita 65 – Gruppo H - Houston Stadium
Partita 66 – Gruppo H - Estadio Guadalajara

Sabato, 27 giugno 2026
Partita 67 – Gruppo L - New York New Jersey Stadium
Partita 68 – Gruppo L - Philadelphia Stadium
Partita 69 – Gruppo J - Kansas City Stadium
Partita 70 – Gruppo J - Dallas Stadium
Partita 71 – Gruppo K - Miami Stadium
Partita 72 – Gruppo K - Atlanta Stadium

