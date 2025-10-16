Endrick, esubero al Real Madrid e occasione per gennaio: sondaggio dell'OM di De Zerbi

Arrivato al Real Madrid per 60 milioni di euro (bonus inclusi), Endrick immaginava un'esperienza da protagonista, ma il sogno si è presto trasformato in un periodo complicato. Dopo un primo anno con Carlo Ancelotti, dove aveva trovato poco spazio a causa della presenza di Kylian Mbappé, la situazione si è ulteriormente aggravata con l’arrivo di Xabi Alonso.

Reduce da un infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto ai box durante il Mondiale per Club e l’inizio de LaLiga, l’ex Palmeiras è tornato a disposizione a metà settembre, ma non ha ancora collezionato un solo minuto con il nuovo tecnico. Intanto il giovane Gonzalo Garcia ha scalato le gerarchie, lasciando Endrick ai margini del progetto.

Con il mercato invernale alle porte, il suo nome torna a circolare con insistenza. Secondo ESPN Brasile, anche l’Olympique Marsiglia si sarebbe interessato al giocatore, alla ricerca di rinforzi offensivi per sopperire alle assenze durante la Coppa d’Africa (Aubameyang e Gouiri). Roberto De Zerbi e Medhi Benatia avrebbe sondato la possibilità di un prestito, formula più realistica vista la valutazione del cartellino.

Endrick e il suo entourage, però, restano cauti: prima di decidere, vogliono capire se Xabi Alonso intenderà concedergli spazio dopo la sosta. In caso contrario, la Ligue 1 potrebbe rappresentare la via giusta per rilanciarsi.