Non solo Real Madrid, anche il Man United punta Wharton: lo vedono come il nuovo Carrick

Il Manchester United prepara le mosse per il prossimo mercato estivo e, secondo quanto riportato da The I Paper, ha cambiato obiettivo per rinforzare il centrocampo. I Red Devils avrebbero infatti spostato le proprie attenzioni su Adam Wharton, talento del Crystal Palace che ha così superato Carlos Baleba del Brighton nella lista dei desideri del sodalizio allenato da Ruben Amorim.

L’acquisto di un centrocampista rappresenta una priorità per la dirigenza di Old Trafford. Inizialmente Baleba sembrava il nome più caldo, ma le difficoltà fisiche e il rendimento altalenante del nazionale camerunese – che non è ancora riuscito a completare 90 minuti in stagione – hanno raffreddato l’interesse. E quindi - si legge - ora l'obiettivo numero uno è proprio il gioiellino del Palace, su cui si sono posati anche gli occhi del Real Madrid.

Wharton, invece, continua a impressionare con il Crystal Palace, conquistando elogi per maturità tattica e qualità nella gestione del pallone. Il classe 2004 ha mostrato grande continuità, attirando l’attenzione non solo degli osservatori ma anche di Ruben Amorim. All’interno del club c’è chi vede in Wharton il “nuovo Michael Carrick”, un centrocampista intelligente e ordinato, capace di dettare i tempi di gioco. Il giocatore è legato al Crystal Palace da un contratto fino al 2029, ma il Manchester United sembra intenzionato a fare sul serio per portarlo a Old Trafford la prossima estate.