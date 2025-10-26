Real Madrid, il match-winner Bellingham punge Yamal: "Parlare è facile". Risponde il papà

Il Bernabéu ha vissuto un Clásico carico di tensione, che ha visto il Real Madrid battere il Barcellona 2-1, trasformando in motivazione le dichiarazioni di Lamine Yamal rilasciate pochi giorni prima allo streamer Ibai durante un dibattito sulla Kings League. Il giovane talento blaugrana aveva affermato che il Real “ruba”, parole che i giocatori madrileni non hanno dimenticato e hanno usato come stimolo sul campo.

La partita è stata intensa fin dall’inizio, con momenti di grande contatto e tensione. In particolare, Carvajal e Vinicius hanno segnalato più volte a Yamal di non esagerare con le provocazioni, con gesti che hanno alimentato l’animazione in campo e culminato in una rissa nel finale, lasciando un po’ di ombra sul risultato sportivo.

Il protagonista della serata è stato Jude Bellingham, decisivo con l’assist a Mbappé per l’1-0 e con la rete del 2-1 che ha chiuso la partita. L’inglese ha commentato la vittoria sui social con un messaggio diretto a Yamal: “Parlare è facile. Hala Madrid siempre”, accompagnando il post con immagini delle sue giocate migliori.

La risposta del giovane e della famiglia non si è fatta attendere. Il padre di Yamal ha postato su Instagram un messaggio sibillino in vista del ritorno a Barcellona: “Grazie al cielo ha 18 anni. Ci vediamo a Barcellona”, lasciando intendere che la sfida tra i due talenti non è ancora finita.