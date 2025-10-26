LaLiga, il Rayo Vallecano vince nel recupero e sale in zona Europa: 1-0 all'Alaves
Vittoria importantissima per il Rayo Vallecano nella decima giornata di Liga. Nel posticipo domenicale, la sfida di metà classifica contro il Deportivo Alavés si è rivelata equilibrata e combattuta, con entrambe le squadre a caccia di un successo per avvicinare le posizioni europee.
Quando il pari sembrava ormai scritto, è arrivata la zampata decisiva nel recupero: al 91', Alemao ha regalato la vittoria di misura (1-0) ai Franjirrojos. Grazie a questi tre punti strappati in extremis, il club della periferia di Madrid compie un balzo in classifica.
10ª GIORNATA
Real Sociedad - Siviglia 2-1
19' rig. e 36' Oyarzabal (R), 30' Gudelj (S)
Girona - Oviedo 3-3
38' Vinas (O), 57' Rondon (O), 64' rig. Stuani (G), 83' Ounahi (G), 90' rig. Stuani (G), 98' Carmo (O)
Espanyol - Elche 1-0
47' Romero (E)
Athletic - Getafe 0-1
75' Borja Mayoral
Valencia - Villarreal 0-2
45' G. Moreno rig., 57' Comesana
Maiorca - Levante 1-1
22' Eyong (L), 79' Maffeo (M)
Real Madrid - Barcellona 2-1
22' Mbappe (R), 38' F.Lopez (B), 43' Bellingham (R)
Osasuna - Celta 2-3
26', 69' Jutgla (C); 37', 45' Budimir (O); 87' Duran (C)
Rayo Vallecano - Alavés 1-0
91' Alemao (R)
Betis - Atlético Madrid (27 ottobre, 21)
LA CLASSIFICA
1. Real Madrid 27
2. Barcellona 22
3. Villarreal 20
4. Espanyol 18
5. Atletico Madrid 16*
6. Betis Siviglia 16*
7. Elche 14
8. Athletic 14
9. Getafe 14
10. Rayo Vallecano 14
11. Siviglia 13
12. Alaves 12
13. Osasuna 10
14. Celta Vigo 10
15. Levante 9
16. Maiorca 9
17. Real Sociedad 9
18. Valencia 9
19. Real Oviedo 7
20. Girona 7
